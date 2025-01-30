17 Yaşındaki Gencin Ölümüne Neden Olup Ceza Almamıştı... Zehra Kınık Yurt Dışı Yasağının da Kaldırılmasını İstedi

17 yaşındaki bir gencin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olan ve ceza almayan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'tan dikkat çeken bir talep daha geldi. Zehra Kınık, yurt dışı yasağının da kaldırılmasını istedi. Bilirkişinin 'asli kusurlu' bulduğu Kınık hakkındaki adli kontrol kararı da ilk duruşmada kaldırılmıştı.

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17 Yaşındaki Gencin Ölümüne Neden Olup Ceza Almamıştı... Zehra Kınık Yurt Dışı Yasağının da Kaldırılmasını İstedi

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken motosiklete çarpmıştı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki düşerek başını beton dubalara çarpıp yaşamını yitirmiş, motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı Muammer Kızıl ve İbrahim Ethem Üstünışık yaralanmıştı.

1 GÜN GÖZALTINDA KALDI

Olayın ardından gözaltına alınan Fatıma Zehra Kınık Demir, bir günlük gözaltı sürecinin ardından mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken; hazırlanan bilirkişi raporunda, ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemeden çıktığı için kazaya neden olduğu ve yüzde 100 kusurlu bulunduğu kayıtlara geçmişti.

ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI

"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Kınık'ın yargılanması İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. İlk duruşmada hakkındaki adli kontrol kararı da kaldırılan Kınık, adliye koridorlarında maktul yakınlarının tepkileri ile karşılaşmıştı.

BİLİRKİŞİ 'ASLİ KUSURLU' BULDU

Mahkemenin istemi üzerine iki uzman tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda kamera görüntülerine dayanarak kazanın oluş şekli anlatılmıştı. Raporda, Fatıma Zehra Kınık Demir’in '2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 47/c,d, Madde 57/a,b-5, Madde 84/h ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa bağlı Yönetmeliğin Madde 95/c,d, Madde 109/a, Madde 109/b-5, Madde 157/a-8, Madde 157/b bentlerinde açıklanan hükümler gereği yukarıda açıklanan trafik kurallarını ihlal ettiğinden kazanın meydana gelişinde asli kusurlu” olduğu tespiti yer aldı. Ayrıca raporda, motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ile kazada ölen Batın Barlasçeki kasksız yolculuk yaptığı için tali kusurlu, kazada yaralanan iki yayanın ise kusursuz olduğu belirtildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Son duruşmada da iki tarafın avukatları da bilirkişi raporuna itiraz etti. Kınık'ın avukatları, müvekkillerinin kusur oranına itiraz ederek, yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Ölen gencin avukatları ise olayda yaşamını yitiren Batın Barlasçeki'nin kasksız oluşunun, kazanın oluşumuna yol açan bir kusur olmadığını, sonucu etkileyen bir unsur olduğunu belirterek, Kınık’ın tutuklu yargılanmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tarafların taleplerini reddederek duruşmayı 30 Nisan’a erteledi. Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: ANKA

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