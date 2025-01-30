114 Hayvan Bilinmeyen Nedenle Öldü! Bir İlçe 30 Gün Karantinaya Alındı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde 112 koyun ve 2 kuzunun belirlenemeye bir sebeple ölmesi üzerine hayvanların bağırsaklarından alınan numuneler incelemeye alındı. Ölüm sonrası Kaymakamlık önlem aldı. Yapılan açıklamada şap hastalığı nedeniyle ilçede 30 gün karantina uygulanacağı belirtildi.

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114 Hayvan Bilinmeyen Nedenle Öldü! Bir İlçe 30 Gün Karantinaya Alındı

Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı Sürgüç ve Gülbahar Köyünde 112 kuzu ile 2 koyun, henüz belirlenemeyen nedenle öldü. Ölen hayvanların bağırsaklarından incelenmek üzere numuneler alınırken, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından alınan kararla, ilçe genelindeki tüm köy ve mahallelerinde 30 gün boyunca gözetim karantinası kararı alındı.

114 Hayvan Bilinmeyen Nedenle Öldü! Bir İlçe 30 Gün Karantinaya Alındı - Resim : 1

HAYVAN GİRİŞ VE ÇIKIŞI YASAKLANDI

Pertek Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçeye karantina sürecince hayvan giriş ve çıkışının yasaklandığı belirtilerek, “İlçemiz Pertek’te hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerimizde görülen şap hastalığı vakalarının artışı nedeniyle, ilçemiz tüm köy ve mahallelerinde 30 gün boyunca gözetim karantinası uygulamaya konularak, hayvan giriş ve çıkışının yasaklanmasına İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca karar verilmiştir. Tüm yetiştiricilerimize ikazen duyurulur” denildi.

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Kaynak: DHA

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