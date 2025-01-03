Afyonkarahisar'da Kuş Gribi Alarmı: İşetme Kapatıldı, Mahalle ve Köyler Karantinaya Alındı

Afyonkarahisar İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Çakır Mahallesi sınırlarında bulunan tavuk ürünleri üretiminin yapıldığı işletmeden, 30 Aralık 2024 tarihinde numune alınarak, Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne iletildi.

KUŞ GRİBİ ÇIKTI

Numunelerde yapılan incelemede tavuk vebası- kuş gribi (Avian influenza) tespit edilmesi üzerine işletme çevresindeki 3 kilometre yarıçaplı alanda koruma, 10 kilometre yarıçaplı alanda gözetleme bölgesi oluşturulması kararlaştırıldı.

JANDARMADAN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Jandarma tarafından işletme etrafında 24 saat güvenlik önlemi alınırken, işletmedeki tavuk, yumurta, yem, gübre gibi ürünler tespit edilerek, imha edildi. İşletme içerisindeki araç ve ekipmanlar dezenfekte edildi. İşletmede üretim yapılmasına da engel getirildi.

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KARANTİNA KARARI ALINDI

Öte yandan koruma bölgesi olarak karantinaya alınan çevredeki tavuk işletmeleri ile ilçe merkezlerindeki mahallelerin yanı sıra, Koçgazi, Reşadiye, Yayman, Celiloğlu, Örenkaya, Kusura, Gökçalan, Susuz, Karacaören, Selçik, Karkın, Bekteş, Dutağaç, Akin, Koçhisar, Gürsu, Baştep köylerinde kanatlı hayvan ve kanatlı hayvan ürünlerinin satışının ikinci bir emre kadar veteriner hekim gözetiminde yapılması kararı alındı.

Kaynak: DHA