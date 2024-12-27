ABD'den Korkutan Rapor: Kuş Gribi Mutasyon Geçiriyor, İnsanlara da Bulaşabilir

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) geçtiğimiz hafta ülkede kuş gribi kaynaklı ilk ciddi insan enfeksiyonu vakasını bildirdi. Louisiana'da yaşayan 65 yaşındaki bir hastada görülen virüs, hem Amerika’da hem de küresel ölçekte yeni bir endişe dalgasını tetikledi. CDC’nin yaptığı detaylı analizler, bu vakada kuş gribi virüsünün nadir görülen mutasyonlar gösterdiğini ortaya koydu.

VİRÜSÜN KARAKTERİ DEĞİŞİYOR

CDC’nin açıklamasına göre, hastanın örneklerinde bulunan virüs, konakçı hücrelere bağlanmayı sağlayan hemaglutinin (HA) geninde değişikliklere sahipti. Bu mutasyonlar, hastanın arka bahçesindeki enfekte kümes hayvanlarında bulunan virüs örneklerinde tespit edilmedi. CDC, mutasyonların nadir olduğunu ancak geçmişte başka ülkelerdeki ağır vakalarda ve çoğunlukla şiddetli enfeksiyonlar sırasında görüldüğünü belirtti.

Louisiana’daki bu vakanın taşıdığı mutasyonlardan birinin, daha önce Kanada’nın British Columbia eyaletinde görülen ağır bir vaka ile benzerlik taşıdığı kaydedildi. Ancak CDC, salgının genel halk üzerindeki riskinin hâlâ düşük olduğunu vurguladı.

SALGIN TEHLİKESİ

Hastanın, ABD’de yabani kuşlar ve kümes hayvanlarında yaygın olarak görülen D1.1 genotipinden enfekte olduğu açıklandı. Daha önce ABD'deki insan ve hayvanlarda rastlanan B3.13 genotipi ise bu vakada tespit edilmedi. CDC’nin araştırmaları bu ağır vakanın başka kişilere bulaşmadığını ortaya koydu.

Yetkililer hastanın şiddetli solunum yolu hastalığı nedeniyle tedavi altına alındığını ve sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmediğini bildirdi. Louisiana’daki bu durum, özellikle arka bahçesinde hayvan besleyen bireyler arasında bir farkındalık kampanyasını da tetikledi.

CDC’nin bulguları uluslararası alanda da yankı uyandırdı. Kuş gribinin insanlar üzerindeki etkileri genellikle sınırlı kalsa da, nadir görülen bu mutasyonlar virüsün evrim geçirebileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bilim insanları, mutasyonların virüsün insandan insana bulaşma potansiyelini artırıp artırmadığını dikkatle izliyor.

TÜM ÜLKELER İÇİN UYARI

Bu vaka sadece ABD için değil, kuş gribi salgınlarına karşı mücadele eden tüm ülkeler için bir uyarı niteliği taşıyor. CDC, kamuoyunu bilgilendirme ve önleyici tedbirler alma konusundaki çalışmalarını artıracağını açıkladı. Louisiana'daki hasta, şu an bilimsel incelemelerin ve kamu sağlığı müdahalelerinin merkezinde yer alıyor.

ABD’de kamu sağlığı yetkilileri bu tür vakaların toplumda yayılmasını önlemek için tedbirlerin artırılması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar kuş gribiyle mücadelede küresel iş birliğinin önemini bir kez daha vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi