Antep Fıstığı Krizi Yayılıyor! Bir Ülke Daha Türkiye'ye İade Etti

İsveç, Türkiye'den ihraç ettiği Antep fıstıklarında karaciğer kanserine neden olduğu bilinen aflatoksin tespit edildi. İsveç, Antep fıstıklarını sınırdan çevirdi.

Eda Narin Eda Narin
Antep Fıstığı Krizi Yayılıyor! Bir Ülke Daha Türkiye'ye İade Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ifşalarının yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) de her gün skandallara bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Son skandal ise yine Antep fıstığında yaşandı. İtalya, Bulgaristan ve Almanya'nın ardından İsveç de Antep fıstıklarında aflatoksin tespit etti. İsveç, Antep fıstıklarını sınırdan geri çevirdi.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, Aspergillus cinsine ait mantarların ürettiği toksik bileşikler olarak biliniyor. Aflatoksinler, tarım ürünleri ve gıda maddelerinde kontaminasyona yol açabiliyor. Tahıl (pirinç, mısır, buğday, ince ve süpürge darı), yağlı tohumlar (pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği), baharat (kırmızı biber, kara biber, kişniş, zerdeçal, zencefil) ve kuruyemişlerde (badem, Antep fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, brezilya cevizi) sıklıkla görülebiliyor. Bunlarla beslenen hayvanların sütünde de aynı zehre rastlanıyor.

SAĞLIĞA ZARARLARI NELER?

Aflatoksinlerin en önemli etkilerinden biri karaciğer kanseri ile ilişkilendirilmesi. Uzun süreli aflatoksin maruziyeti, karaciğerin hasar görmesine, siroz gelişmesine ve kansere yol açabiliyor. Ayrıca, bağışıklık sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yapabiliyor, büyümeyi engelleyebiliyor ve genetik hasara yol açabiliyor.​

Antep Fıstığı Krizi Dalga Dalga Yayılıyor! O Ülke 'Kanserli' Ürünleri Sınırdan ÇevirdiAntep Fıstığı Krizi Dalga Dalga Yayılıyor! O Ülke 'Kanserli' Ürünleri Sınırdan ÇevirdiGüncel

Antep Fıstığı Zehir Saçıyor: İtalya ve Almanya'dan Sonra Bulgaristan da İade EttiAntep Fıstığı Zehir Saçıyor: İtalya ve Almanya'dan Sonra Bulgaristan da İade EttiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Antep Fıstığı
İzmir'de HPV'ye Karşı Aşılama Kampanyası Başlatıldı İzmir'de HPV'ye Karşı Aşılama Kampanyası
Meğer Kelle Paçadan Daha Faydalıymış! Bir Kaşığı Bile Şifa Olan Çorba Açıklandı Meğer Kelle Paçadan Daha Faydalıymış! Bir Kaşığı Bile Şifa Olan Çorba Açıklandı
Konyalı Köylülerin Sır Yöntemi! Tarhana Asla Sulu Kalmıyor Konyalı Köylülerin Sır Yöntemi! Tarhana Asla Sulu Kalmıyor
Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Liste Uzuyor! 4 Fenomene Daha Gözaltı 'Yasa Dışı Bahis' Soruşturmasında Liste Genişliyor