Antep Fıstığı Krizi Yayılıyor! Bir Ülke Daha Türkiye'ye İade Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ifşalarının yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) de her gün skandallara bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Son skandal ise yine Antep fıstığında yaşandı. İtalya, Bulgaristan ve Almanya'nın ardından İsveç de Antep fıstıklarında aflatoksin tespit etti. İsveç, Antep fıstıklarını sınırdan geri çevirdi.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, Aspergillus cinsine ait mantarların ürettiği toksik bileşikler olarak biliniyor. Aflatoksinler, tarım ürünleri ve gıda maddelerinde kontaminasyona yol açabiliyor. Tahıl (pirinç, mısır, buğday, ince ve süpürge darı), yağlı tohumlar (pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği), baharat (kırmızı biber, kara biber, kişniş, zerdeçal, zencefil) ve kuruyemişlerde (badem, Antep fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, brezilya cevizi) sıklıkla görülebiliyor. Bunlarla beslenen hayvanların sütünde de aynı zehre rastlanıyor.

SAĞLIĞA ZARARLARI NELER?

Aflatoksinlerin en önemli etkilerinden biri karaciğer kanseri ile ilişkilendirilmesi. Uzun süreli aflatoksin maruziyeti, karaciğerin hasar görmesine, siroz gelişmesine ve kansere yol açabiliyor. Ayrıca, bağışıklık sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yapabiliyor, büyümeyi engelleyebiliyor ve genetik hasara yol açabiliyor.​

Kaynak: Haber Merkezi