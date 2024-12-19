ABD'nin California Eyaletinde OHAL İlan Edildi

California’da yaşayan bir kişinin enfekte tavuklarla temas ettiği tespit edildi. California Valisi Gavin Newsom, eyalette ve ülke genelinde kuş gribi vakalarının artması sebebiyle dün eyalet genelinde OHAL ilan edildiğini açıkladı.

California Valisi Gavin Newsom

Newsom yaptığı duyuruda, "Bu bildiri, devlet kurumlarının bu salgına hızlı bir şekilde yanıt vermek için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve esnekliğe sahip olmalarını sağlamak için hedeflenmiş bir eylemdir" ifadelerini kullandı.

KUŞ GRİBİ NEDİR?

Kuş gribi, genellikle kuşları etkileyen ancak bazen diğer hayvanlara ve insanlara da sirayet edebilen, Avian Influenza Virüsü (AIV) adı verilen virüslerin neden olduğu bir hastalık olarak biliniyor. H5N1 virüsü kuşların sindirim ve solunum sistemlerini etkileyebiliyor ve bazen ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

İnsanlarda kuş gribi genellikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas sonucu bulaşıyor.

Kaynak: DHA