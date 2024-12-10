Yumurta ve Tavuk İthalatında Yasak Genişliyor! Bir Ülke Daha Durdurdu

Türkiye’nin tavuk ve yumurta ihracatı konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Irak’ın ardından bir ülke daha Türkiye’den tavuk ve yumurta ithalatını durdurdu.

MALEZYA'DAN YENİ KARAR

Malezya Veterinerlik Hizmetleri Departmanı (DVS), Türkiye’den kümes hayvanları ve bu ürünlerin ithalatını geçici olarak durdurdu. Türkiye gazetesinden Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, kararın, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı’nın (WOAH) 31 Ekim 2024 tarihli raporunda Türkiye’de görülen kuş gribi vakalarına ilişkin açıklamasının ardından alındığı bildirildi. Malezya, hastalığın ithalat yoluyla ülkeye yayılma riskine karşı tedbir amacıyla bu kararı uygulamaya koydu.

RUSYA İLE YAŞ MEYVE İHRACATI GÖRÜŞÜLDÜ

Öte yandan, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında yaş meyve ihracatına yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi, Türkiye’den Rusya’ya ihraç edilen bitkisel ürünlerle ilgili yaşanan sorunları ele almak için Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle iletişime geçti. Bu kapsamda, 22 Kasım’da düzenlenen video konferans görüşmesinde, Türkiye’den gönderilen yaş meyve ürünlerinin Bitki Sağlık Sertifikası’ndaki (BSS) karekod kontrolündeki aksaklıkların ürünlerin zamanında kabul edilmesine engel olduğu ifade edildi.

Tarım Bakanlığı yetkilileri, yaşanan sorunların temel nedeninin ihracatçı firmaların karekod uygulamasındaki bilgi eksikliği olduğunu dile getirdi. Bu eksiklik nedeniyle Bitki Sağlık Sertifikası kontrol sürecinde aksamalar yaşandığı ve ürünlerin gecikmeli olarak kabul edildiği belirtildi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN İHRACATÇILARA UYARI

Görüşme sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçerek, ihracatçı birliklerine uyarılarda bulundu. İhracatçıların karekod uygulaması konusunda bilgilendirilmesi ve prosedürlere uygun şekilde hareket edilmesi için gerekli önlemlerin alınması istendi. Rusya ile yaş meyve ticaretindeki bu sorunların çözülmesi, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi