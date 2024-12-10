Altın Fiyatlarında Nefesler Tutuldu! 2025’teki Tüm Yönü Belirleyecek Açıklama

Altın fiyatları, en büyük tüketici olan Çin'in ekonomik büyümeyi teşvik etmek için politika teşvikini artırma sözüyle desteklenerek kazancını artırdı. Spot altın ons başına yüzde 0,4 artışla 2.669,84 dolara kadar yükseldi.

Altın, Çin Merkez Bankası'nın altı aylık aradan sonra alımlara yeniden başlamasıyla desteklenerek, dün iki haftalık zirveye ulaşmıştı.

ABD ENFLASYONU BEKLENİYOR

Global piyasalarda gözler yarın açıklanacak ABD Kasım ayı enflasyon verisinde olacak. Gelecek hafta yapılacak olan ABD Merkez Bankası FOMC toplantısı öncesinde açıklanacak veri Fed faiz kararı için önemli olacak. Hali hazırda son gelen ABD makro verileri öncülüğünde piyasalar yüzde 85 olasılıkla Aralık ayında Fed’den 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor.

Tarım dışı istihdam rakamı Kasım ayında 201 bin olan piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde 227 bin kişi artış kaydetti. Önceki ay grev ve kasırga etkisiyle açıklanan Eylül ayı istihdam verisi yol gösterici olamamıştı. İşsizlik oranı yüzde 4,1’den yüzde 4,2 seviyesine yükselirken, ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,3 olan beklentinin üzerinde yüzde 0,4 oranında artış görüldü. Gelen veri seti ve Fed üyelerinin faiz indirimine açık bırakan açıklamaları, beklentilerin faiz indirimi yönünde yoğunlaşmasına neden oluyor.

FED FAİZ İNDİRİMİ İÇİN SİNYAL

ABD seçilmiş Başkanı Trump’ın ocak ayında görevi devralmasıyla birlikte asıl önemli konu uygulanmak istenilen politikaların enflasyonist etkileri ve Fed faiz indirim temposu! Ekonomistler 2025 yılında Fed faiz indirimlerinin hızını belirleyecek ana konunun bu politikaların uygulanabilirliği olduğunu belirtiyorlar. Başkan Powell’ın, faiz oranlarının ekonomiyi ne teşvik eden ne de kısıtlayan seviyesine atıfta bulunarak, “nötr seviyeyi bulmaya çalışırken biraz daha temkinli olmayı göze alabiliriz” demesi ise 2025 yılı Fed faiz indirim patikası için önceden verilmiş bir sinyal olarak nitelendiriliyor.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI (10 ARALIK 2024 SALI)

Yurt içi piyasaya bakıldığında altın gram fiyatının Kapalıçarşı serbest piyasada 3.067 TL’den ekranlara yansıyor. Çeyrek altın fiyatları 5.163 TL’den, Cumhuriyet altını da 20.866 TL’den değerleniyor.