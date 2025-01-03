15 Kişiye Mezar Olmuştu: Akgül Apartmanı Hem Ruhsatsız Hem de Projesiz Çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri 11 ili yerle bir ederken, Adıyaman'ın Merkez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan Akgül Apartmanı'nın yıkılması sonucunda da 15 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, yapı sahipleri Memet Akgül ve Yusuf Bozat hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasıyla iddianame hazırlarken, Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce de kabul edildi.

RUHSATSIZ İNŞA ETMİŞLER

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11 Ekim'de hazırladığı iddianame,de Akgül Apartmanı'nın ruhsatsız ve projesiz olarak zemin artı 2 katının şüpheli Yusuf Bozat tarafından, 3 ve 4'ncü katlar ile teras katın ise şüpheli Memet Akgül tarafından inşa edildiği belirtildi. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, binanın yapımından sorumlu yapı sahibi için 'asli kusurlu', belediye yapı kontrol birimi için ise 'tali kusurlu' tespiti yapıldı.

İddianamede şüphelilerin ifadelerine yer verildi. Yapı sahibi Yusuf Bozat, "Söz konusu taşınmazı 1984 yılında zemin artı 2 kat olacak şekilde inşa ettiğini ardından 1986 yılında sattığını, daha sonra çevreden duyduğu kadarıyla Almancı bir şahsın binaya ilave kat çıktığını öğrendiğini" beyan etti. Yapı sahibi Memet Akgül ise "Söz konusu binayı zemin artı 2 kat bulunur halde satın aldığını ardından binaya 1995 yılında ilave artı 2 kat ve teras kat inşa ettiğini, kaçak olarak inşa etmediğini, binanın işleriyle mühendis Ali Büyükşahin'in ilgilendiğini" beyan etti. İddianamede Akgül'ün beyanında adı geçen mühendis Ali Büyükşahin'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

SAVCI: BİLİNÇLİ TAKSİR VAR

İddianamede Cumhuriyet Savcısı, şu tespitleri yaptı:

"Şüphelilerin binanın yapım tarihinde geçerli olan ilgili mevzuata yeterince uymadığı, dönem itibariyle bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu, şüphelilerin projesiz ve ruhsatsız olarak binayı inşa etmesi sebebiyle apartmanın yıkılmasıyla 15 kişinin hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin ise yaralanmalarına neden olmuştur. Böylelikle şüphelilerin proje ve yapım aşamasında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği, öngörülen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak istenmeyen ancak öngörülebilen mevcut sonucun gerçekleşmesinde kusurlarının etkili olduğu, bu nedenle şüpheliler hakkında bilinçli taksir koşullarının oluştuğu, şüphelilerin üzerine atılı 'Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Neden Olma' suçunu işlediği hususunda kamu davası açmaya yarar yeterli delil bulunmuştur."

Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor. Davanın ilk duruşması, 6 Ocak'ta Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: ANKA