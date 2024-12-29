20 Günde 4 Kez Sallandı! Naci Görür’den Ege Depremi Sonrası Korkutan Uyarı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi’nde saat 11.02’de meydana gelen Muğla Datça merkezli, 4,5 büyüklüğünde deprem sonrası uyardı. Görür “Depremler özellikle Muğla çevresinde hissediliyor. Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
20 Günde 4 Kez Sallandı! Naci Görür’den Ege Depremi Sonrası Korkutan Uyarı

Artçı depremlerle sallanmaya devam eden Türkiye’de depremin son adresi Ege Denizi oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ege Denizi’nde saat 11.02’de Muğla Datça merkezli, 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 6.75 kilometre olarak ölçüldü.

20 Günde 4 Kez Sallandı! Naci Görür’den Ege Depremi Sonrası Korkutan Uyarı - Resim : 1

“DEPREM POTANSİYELİ BÜYÜK BİR ZON”

Yürekleri ağza getiren depremin ardından ilk açıklama Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den geldi. Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Naci Görür şu açıklamayı yaptı: Akdeniz’de Girit çevresinde, Plini-Strabo Fay zonunda depremler oluyor ve özellikle Muğla çevresinde (4,3, 4,5) hissediliyor. Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon.

Görür, paylaşımına iki de harita ekleyerek, yeni bir deprem riskine dikkat çekti.

20 Günde 4 Kez Sallandı! Naci Görür’den Ege Depremi Sonrası Korkutan Uyarı - Resim : 2

SON 15 GÜNDE 3 KEZ SALLANDI

Ege Denizi’nde 13 Aralık’ta iki, 18 Aralık’ta ise bir deprem daha meydana gelmişti. AFAD, 13 Aralık’ta saat 11.12’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,7, derinliğini ise 8,51 kilometre olarak açıklamıştı. Bu depremin ardından aynı gün saat 11.34’te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, derinliği ise 15,73 olarak ölçülmüştü.

20 Günde 4 Kez Sallandı! Naci Görür’den Ege Depremi Sonrası Korkutan Uyarı - Resim : 3

Ege Denizi'nde Korkutan DepremEge Denizi'nde Korkutan DepremGüncel

Prof. Dr. Naci Görür'den Korkutan Uyarı: 'Her An 7.5 Büyüklüğünde Deprem Olabilir'Prof. Dr. Naci Görür'den Korkutan Uyarı: 'Her An 7.5 Büyüklüğünde Deprem Olabilir'Gündem

Kaynak: Haber Merkezi

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