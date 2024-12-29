20 Günde 4 Kez Sallandı! Naci Görür’den Ege Depremi Sonrası Korkutan Uyarı

Artçı depremlerle sallanmaya devam eden Türkiye’de depremin son adresi Ege Denizi oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ege Denizi’nde saat 11.02’de Muğla Datça merkezli, 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 6.75 kilometre olarak ölçüldü.

“DEPREM POTANSİYELİ BÜYÜK BİR ZON”

Yürekleri ağza getiren depremin ardından ilk açıklama Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den geldi. Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Naci Görür şu açıklamayı yaptı: Akdeniz’de Girit çevresinde, Plini-Strabo Fay zonunda depremler oluyor ve özellikle Muğla çevresinde (4,3, 4,5) hissediliyor. Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon.

Görür, paylaşımına iki de harita ekleyerek, yeni bir deprem riskine dikkat çekti.

Akdenizde Girit çevresinde, Plini-Strabo Fay zonunda depremler oluyor ve özellikle Muğla çevresinde (4,3, 4,5) hissediliyor. Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon. Sevgiyle pic.twitter.com/FMnuPUDhLF — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 29, 2024

SON 15 GÜNDE 3 KEZ SALLANDI

Ege Denizi’nde 13 Aralık’ta iki, 18 Aralık’ta ise bir deprem daha meydana gelmişti. AFAD, 13 Aralık’ta saat 11.12’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,7, derinliğini ise 8,51 kilometre olarak açıklamıştı. Bu depremin ardından aynı gün saat 11.34’te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, derinliği ise 15,73 olarak ölçülmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi