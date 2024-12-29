Kapanan 107 Köy Yolu Yeniden Açıldı

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 165 köye ulaşım sağlanamıyordu. Yapılan çalışmaların ardından 165 köy yolundan 107'si tekrar ulaşıma açıldı.

Kapanan 107 Köy Yolu Yeniden Açıldı

Kent merkezinde 16 santimetreye ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde ise 35 santimetreyi buldu. Kar yağışından dolayı kapanan 165 köy yolundan 107'si, yürütülen çalışmalar neticesinde yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan 58 köy yolunda ise ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kapanan 107 Köy Yolu Yeniden Açıldı - Resim : 1

Öte yandan kar yağışının hafta başında da etkili olacağını ve ardından soğuk havaların yaşanacağını tahmin ettiklerini belirten yetkililer, özellikle yağışlı havalarda sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

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Kaynak: İHA

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