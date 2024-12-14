Prof. Dr. Naci Görür'den Korkutan Uyarı: 'Her An 7.5 Büyüklüğünde Deprem Olabilir'

Ege Denizi ve Çanakkale’deki depremler, beklenen büyük Marmara depremiyle ilgili endişeleri artırdı. Beklenen Marmara depremiyle ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, NOW TV’de yaptığı açıklamada, "Ortalama 7.5 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı çok yüksek" dedi

Görür, yaşanan son depremlerle ilgili, "Tabii bunlar küçük depremler. 4 büyüklüğünün altındaki depremler için genelde bir değerlendirme yapmayı gereksiz buluyoruz" ifadelerini kullanarak, Eceabat’taki depremin yerinin dikkat çekici olduğunu söyledi. Görür, Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunda özellikle Marmara bölgesinde bir deprem beklediklerini de sözlerine ekledi.

"7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

"Adalar Fayı ve Kumburgaz Fayı üzerinde bir deprem bekliyoruz" diyen Görür, Marmara fayının doğusunda Adalar Fayı, batısında ise Kumburgaz Fayı ve Tekirdağ kolunun bulunduğunu ifade etti. "Yüzde 47 ihtimalle 7.5 büyüklüğünde bir deprem olması olasılığı çok fazla" diyerek, bu olasılığın 1999’dan bu yana her an gerçekleşebileceğini belirtti.

"DEPREMİN OLACAĞI KESİN"

Görür, deprem olasılığının oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bu depremin olacağı kesin, bir fikir değil" dedi. Marmara Denizi'nin batısında, 1912 ve 1999 Kocaeli depremleri arasında kalan bölgede, her 250 yılda bir büyük deprem üretilmesi gerektiğini ifade etti ve 2016 yılına işaret etti.

"MARMARA BÜYÜK DEPREME HAZIR DEĞİL"

Son olarak, Marmara bölgesinin hazır olmadığına dikkat çeken Görür, "1999 depreminden bu yana 25 yıl geçti, ancak Marmara büyük ölçüde hazırlıksız. Faylar kırılmadığı sürece bu bölge tehlike altında." diye konuştu.

Kaynak: NOW TV