Ege Denizi'nde Korkutan Deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Girit olarak duyururken, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak geçti.
AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde saat 11.02'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD depremin derinliğini ise 6,75 kilometre olarak ölçtü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 29, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [172.77 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-29
Saat:11:02:11 TSİ
Enlem:35.38778 N
Boylam:26.40444 E
Derinlik:6.75 km
Detay:https://t.co/EKQEHUxUgr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yunanistan'ın Girit adası olarak gösterirken, büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini ise 5.0 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 29, 2024
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/56cxpC2saJ
29.12.2024, 11:02:07 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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