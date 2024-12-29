Ege Denizi'nde Korkutan Deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Girit olarak duyururken, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak geçti.

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Ege Denizi'nde Korkutan Deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde saat 11.02'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD depremin derinliğini ise 6,75 kilometre olarak ölçtü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yunanistan'ın Girit adası olarak gösterirken, büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini ise 5.0 kilometre olarak açıkladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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