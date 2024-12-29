Nevzat Bahtiyar’ın Avukatından İsyan Ettiren Paylaşım! Emojisi de Eksik Kalmadı

Herkesin yüreğini yakan Narin Güran cinayetine ilişkin davada karar sonrasında itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz’ın yaptığı paylaşım tepki topladı. Eryılmaz “Nevzat cinayetten beraat” paylaşımı sonrasında Nevzat’a neden 4 yıl 6 ay hapis cezası verildiğinin sebebini açıkladı. Eryılmaz “Kanunda bu suçun cezası 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıdır” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Nevzat Bahtiyar’ın Avukatından İsyan Ettiren Paylaşım! Emojisi de Eksik Kalmadı

Türkiye’nin konuştuğu Narin Güran cinayetine ilişkin davada dün mahkeme kararını açıkladı. 8 yaşındaki minik Narin’in davasında tutuklu olan 4 sanık için son karar verildi. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı çıktı. Cinayetin itirafçısı, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan ve gömen Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Nevzat Bahtiyar’ın Avukatından İsyan Ettiren Paylaşım! Emojisi de Eksik Kalmadı - Resim : 1

“NEVZAT CİNAYETTEN BERAAT”

Herkesin aylarca kararın ne olacağına odaklandığı davada mahkeme kararı sonrasında, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise tepkileri topladı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden sık sık paylaşım yapan Ali Eryılmaz, kararın ardından ‘gözlüklü emoji’ kullanarak "Nevzat cinayetten beraat” ifadelerini kullandı.

Nevzat Bahtiyar’ın Avukatından İsyan Ettiren Paylaşım! Emojisi de Eksik Kalmadı - Resim : 2

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Nevzat’ın avukatının bu paylaşımı kısa süre içinde tepki üzerine tepki topladı.

Avukatın paylaşımının altında “4 yıl az bence”, “Şok içerisindeyim, kalbim duracak”, “Demek deliller var bilmiyoruz”, “Pişmanlık ve itiraf”, “Yatarı 11,5 ay”, “Suça sürüklenmiş birey olarak yargıladı mahkeme”, “Belli ki mahkeme bu davanın istinafta, Yargıtay'da bozulmasını istiyor” gibi yorumlar yapıldı.

Nevzat Bahtiyar’ın Avukatından İsyan Ettiren Paylaşım! Emojisi de Eksik Kalmadı - Resim : 3

“KANUNDA BU SUÇUN CEZASI 6 AYDAN 5 YIL”

Nevzat’ın aldığı cezayı az bulanlara seslenen avukat Eryılmaz, bu sabah yeni bir paylaşım daha yaptı. Eryılmaz “Belki Nevzat sizin vicdanınızda 10 yıl, 20 yıl ya da müebbet hapis cezası almış olabilir. Sonuçta küçük bir bedeni dere kenarına gömmek canice bir eylem. Ancak kanunda bu suçun cezası 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıdır” dedi.

Nevzat Bahtiyar’ın Avukatından İsyan Ettiren Paylaşım! Emojisi de Eksik Kalmadı - Resim : 4

“İŞLEMEDİĞİ SUÇTAN, BERAAT ETTİ”

Mahkemenin kanunda verilmesi gereken cezayı uyguladığını vurgulayan Eryılmaz, şunları söyledi: Nevzat Bahtiyar vekili olarak elbette biz mutluyuz. Müvekkilimiz işlemediği bir suçtan, iştirak halinde kasten cinayetten beraat etti. Bu sevinci de bize çok görenlerin derdini iyi anlıyorum. Allah çarşınıza pazar versin.

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Kaynak: Haber Merkezi

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