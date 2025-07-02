Aktif Fay Hattı Sorgulama: Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? İşte Riskli Diri Fay Hattı Haritası

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Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen depremler, vatandaşları bir kez daha fay hatlarının konumuna odakladı. Yer kabuğundaki hareketlerin neden olduğu sarsıntılar, özellikle aktif fay hatlarının bulunduğu bölgelerde daha sık ve şiddetli şekilde yaşanıyor. Peki, oturduğunuz bölgenin altından fay hattı geçiyor mu? Evinizin konumunu öğrenmenin yolları ve Türkiye’nin güncel diri fay haritası haberimizde...

AKTİF FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Hatları Haritası üzerinden yaşadığınız bölgenin fay hattına yakınlığını kolayca öğrenebilirsiniz. Bunun için e-Devlet bilgilerinizle giriş yaparak aktif fay hattı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

DİRİ (AKTİF) FAY HATTI NEDİR?

Diri ya da aktif fay hatları, tarihsel süreçte deprem üretmiş ve halen kırılma potansiyeli taşıyan faylardır. Yer kabuğunda kayma yüzeyleri olarak tanımlanan bu faylar, sadece tarihsel kayıtlardan değil; arkeolojik kalıntılar, tarihi yapılar ve jeolojik gözlemlerle de tespit edilebilir.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Deprem riski açısından en tehlikeli kuşakta yer alan iller şunlardır:

İzmir, Manisa, Balıkesir, Aydın, Denizli, Muğla, Bursa, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Yalova, Hatay, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Muş, Hakkari, Çanakkale, Bolu, Bilecik, Isparta, Kırşehir, Bartın, Tokat, Amasya, Osmaniye, Siirt ve Kırıkkale.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Deprem açısından orta düzeyde risk taşıyan iller arasında şunlar yer alıyor:

İstanbul’un bazı bölgeleri, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Bitlis, Şırnak, Afyon, Antalya, Erzurum, Malatya, Kütahya, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Batman, Iğdır, Zonguldak, Çankırı, Eskişehir ve Samsun.

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Göreceli olarak daha düşük risk taşıyan ancak yine de sismik hareketliliğin izlenmesi gereken iller:

Edirne, Sinop, Giresun, Ordu, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Kayseri, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Ankara, Konya, Mersin, Nevşehir ve İstanbul’un bazı ilçeleri.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Bu sorunun cevabı artık birkaç tık uzağınızda. AFAD’ın çevrimiçi sistemi üzerinden konum bazlı olarak yaşadığınız noktanın diri fay hatlarına olan mesafesini görüntüleyebilir, deprem riskine karşı bilinçli önlem alabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi