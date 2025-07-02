Aktif Fay Hattı Sorgulama: Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? İşte Riskli Diri Fay Hattı Haritası

Marmara’da peş peşe yaşanan depremler endişe yaratırken, İstanbul’da hissedilen son deprem vatandaşları harekete geçirdi. Birçok kişi yaşadığı bölgenin fay hattına ne kadar yakın olduğunu sorgularken, “Evimin altından fay hattı geçiyor mu?” sorusu yeniden gündeme geldi. İşte güncel ve aktif fay hattı haritası...

Son Güncelleme:
Aktif Fay Hattı Sorgulama: Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? İşte Riskli Diri Fay Hattı Haritası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen depremler, vatandaşları bir kez daha fay hatlarının konumuna odakladı. Yer kabuğundaki hareketlerin neden olduğu sarsıntılar, özellikle aktif fay hatlarının bulunduğu bölgelerde daha sık ve şiddetli şekilde yaşanıyor. Peki, oturduğunuz bölgenin altından fay hattı geçiyor mu? Evinizin konumunu öğrenmenin yolları ve Türkiye’nin güncel diri fay haritası haberimizde...

AKTİF FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Hatları Haritası üzerinden yaşadığınız bölgenin fay hattına yakınlığını kolayca öğrenebilirsiniz. Bunun için e-Devlet bilgilerinizle giriş yaparak aktif fay hattı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

DİRİ (AKTİF) FAY HATTI NEDİR?

Aktif Fay Hattı Sorgulama: Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? İşte Riskli Diri Fay Hattı Haritası - Resim : 1

Diri ya da aktif fay hatları, tarihsel süreçte deprem üretmiş ve halen kırılma potansiyeli taşıyan faylardır. Yer kabuğunda kayma yüzeyleri olarak tanımlanan bu faylar, sadece tarihsel kayıtlardan değil; arkeolojik kalıntılar, tarihi yapılar ve jeolojik gözlemlerle de tespit edilebilir.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Deprem riski açısından en tehlikeli kuşakta yer alan iller şunlardır:
İzmir, Manisa, Balıkesir, Aydın, Denizli, Muğla, Bursa, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Yalova, Hatay, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Muş, Hakkari, Çanakkale, Bolu, Bilecik, Isparta, Kırşehir, Bartın, Tokat, Amasya, Osmaniye, Siirt ve Kırıkkale.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Aktif Fay Hattı Sorgulama: Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? İşte Riskli Diri Fay Hattı Haritası - Resim : 2

Deprem açısından orta düzeyde risk taşıyan iller arasında şunlar yer alıyor:
İstanbul’un bazı bölgeleri, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Bitlis, Şırnak, Afyon, Antalya, Erzurum, Malatya, Kütahya, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Batman, Iğdır, Zonguldak, Çankırı, Eskişehir ve Samsun.

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Göreceli olarak daha düşük risk taşıyan ancak yine de sismik hareketliliğin izlenmesi gereken iller:
Edirne, Sinop, Giresun, Ordu, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Kayseri, Yozgat, Gümüşhane, Bayburt, Ankara, Konya, Mersin, Nevşehir ve İstanbul’un bazı ilçeleri.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Bu sorunun cevabı artık birkaç tık uzağınızda. AFAD’ın çevrimiçi sistemi üzerinden konum bazlı olarak yaşadığınız noktanın diri fay hatlarına olan mesafesini görüntüleyebilir, deprem riskine karşı bilinçli önlem alabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem İstanbul
Son Güncelleme:
Esnafa 'Hayır' Diyemeyen Burçlar Belli Oldu! İki Katı Fiyatına Alıyorlar Esnafa 'Hayır' Diyemeyen Burçlar Belli Oldu! İki Katı Fiyatına Alıyorlar
Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı... Bu Yağı Kullanan Resmen Kendini Zehirliyor Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı... Bu Yağı Kullanan Resmen Kendini Zehirliyor
Bugün Hangi Burç Şansı Yakalayacak? Bugün Hangi Burç Şansı Yakalayacak?
Uzmanlar Tek Tek Açıkladı: Değeri Bilinmeyenler ve Abartılan Besinler Bile Şaşırttı Uzmanlar Tek Tek Açıkladı: Değeri Bilinmeyenler ve Abartılan Besinler Bile Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Perşembe Başlıyor' Diyerek Uyardı: Gram Altında Depreme Hazır Olun Uzman İsim Tarih Verdi, Gramda Depreme Hazır Olun
Geri Sayım Başladı: Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak? En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak?
Beyaz Yaka İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Kimseyi Dinlemeyip Patron Oldu, Şimdi Para Basıyor Beyaz Yaka İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Kimseyi Dinlemeyip Patron Oldu, Şimdi Para Basıyor
Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Piyasada Yer Yerinden Oynadı Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Yer Yerinden Oynadı
Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markasının İçinden Çıktı: Raflardan Acil Toplatılıyor Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markası Toplatılıyor