Takip Edildiklerini Düşünüp Polislere Saldırdılar: Hepsi Suç Makinesi Çıktı

Kağıthane'de sokakta yürürken takip edildiklerini düşünen 3 kişi, sivil polislere saldırdı. Takviye ekiplerin gelmesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı. Saldırganlar birer suç makinesi çıktı.

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Olay, 25 Aralık Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli takibi yapmaya başladı. O sırada kaldırımda yürüyen Ömer Y., Semih D. ve Savaş K., kendilerini takip ettiğini düşündükleri sivil polis ekibine 'Kardeş, sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Neden peşimizden geliyorsun' sözleriyle tepki gösterdi.

Takip Edildiklerini Düşünüp Polislere Saldırdılar: Hepsi Suç Makinesi Çıktı - Resim : 1

ELİNİ ÇATLATTILAR

Ekip, polis olduğunu söyleyerek önünü kesen 3 kişiye uzaklaşmasını söyledi. Ancak olay yerinden ayrılmayan 3 kişi, üzerine yürüdüğü polise küfür ve hakaret etti. Tehditlerde de bulunarak saldırgan tavırlar sergileyen 3 kişi arkadaşlarını olay yerine çağırdı. 6 kişi polis memuruna saldırdı. Saldırı sırasında şüphelilerin kolundan ve yakasından çekiştirerek, sıkıştırıp darbettikleri polis memurunun elinin çatladığı öğrenildi.

Takip Edildiklerini Düşünüp Polislere Saldırdılar: Hepsi Suç Makinesi Çıktı - Resim : 2

27 SUÇ KAYDI!

Takviye polis ekibinin olay yerine gelmesi üzerine 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler polis aracına götürüleceği sırada arkadaşları Yasin A., Yunus Y. ve Halil Y., etrafını sardıkları polis ekibini darbetmeye çalıştı. Polise saldıran şüphelileri kaçırmaya çalışan diğer 3 şüpheli ise, takviye ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri tamamlanan şüphelilerin toplamda 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Takip Edildiklerini Düşünüp Polislere Saldırdılar: Hepsi Suç Makinesi Çıktı - Resim : 3

3’Ü TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Semih D., Savaş K. ve Ömer Y. çıkarıldığı mahkemece 'Görevini yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı. Halil Y., Yasin A. ve Yunus Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: DHA

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