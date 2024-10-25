Ölümden Döndü! Samsun'da Emekli Polise Bıçaklı Saldırı

Samsun'da S.S. isimli şahıs, emekli polis Y.O.'ya bıçakla saldırdı. Emekli polis hastaneye kaldırılırken, saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ölümden Döndü! Samsun'da Emekli Polise Bıçaklı Saldırı

Samsun’un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Balıkçı Barınağı'nda bıçaklı saldırıya uğrayan emekli polis Y.O., sol göğsünden ve sağ koltuk altından olmak üzere 3 yerinden yaralandı.

Ölümden dönen Y.O. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Bıçaklı saldırıyı düzenleyen S.S., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.S. "adam öldürmeye teşebbüs " suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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