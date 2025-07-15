Gurk Tavuk Nedir? Gurk Olmak ne Anlama Gelir?

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Tavuk yetiştiriciliğiyle ilgilenenlerin sıkça duyduğu ancak tam olarak ne anlama geldiği herkes tarafından bilinmeyen “gurk tavuk” terimi, tavukların üreme davranışlarıyla doğrudan ilişkilidir. Özellikle doğal yolla civciv elde etmek isteyenler için bu süreç oldukça önemli bir yere sahiptir.

GURK TAVUK NEDİR?

“Gurk olmak”, bir tavuğun yumurtladıktan sonra kuluçkaya yatmaya karar vermesi anlamına gelir. Bu davranışı sergileyen tavuklara ise “gurk tavuk” denir. Gurk hale gelen tavuk, yumurtalarının üzerine oturarak onları sürekli sıcak tutar ve civciv çıkana kadar bu davranışını sürdürür.

İÇGÜDÜSEL BİR DAVRANIŞTIR

Tavuklarda gurk olma durumu tamamen içgüdüsel olarak gelişir ve genellikle ilkbahar ile yaz aylarında, yani sıcak havalarda daha sık gözlemlenir. Bu dönemde tavuklar yumurtlamayı durdurur ve tüm enerjilerini kuluçkaya harcarlar.

GURK OLAN TAVUK NASIL ANLAŞILIR?

Gurk hale gelen tavuklar genellikle daha agresif olur, yuvalarından kalkmak istemez ve kendilerine yaklaşanlara karşı tepki gösterebilir. Bu nedenle tavuk sahiplerinin bu değişimi fark etmesi, doğru bakım için oldukça önemlidir.

Gurk tavukların uygun ortamda bırakılması, sağlıklı civcivler elde edilmesi açısından kritik bir rol oynar. Bu süreç, doğal üreme döngüsünün bir parçası olup, bilinçli bir şekilde yönetilmesi gereken bir durumdur.