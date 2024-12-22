Asayiş Uygulamasında Polise Silahlı Saldırı: 7 Gözaltı

Eskişehir'de asayiş uygulaması sırasında bir kişi polise av tüfeğiyle ateş edip kaçmaya çalıştı. Polislerin etkisiz hale getirdiği şahıs ve polise mukavemet gösteren 6 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Uygulamasında Polise Silahlı Saldırı: 7 Gözaltı

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Sayınlar Sokak'ta durumundan şüphelendikleri 4 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) ve üst araması yaptığı esnada yolun karşısında park halindeki araçta 2 kişinin saklandığını fark etti.

Kontrol için giden ekiplere araçtan inen bir kişi av tüfeğiyle ateş edip kaçmaya başladı. Ekipler, havaya ateş açarak kaçmak isteyen şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Yapılan kontrolde şüpheli A.Ö. hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Polise mukavemet gösteren A.Ö. ile F.Ö, F.D, E.K, E.Ç, K.K. ve İ.N.O. gözaltına alındı.

Ekiplerce uygulama sırasında yapılan aramalarda, 1 tüfek, 20 fişek, 2 ruhsatsız tabanca, bıçak, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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