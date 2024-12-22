İstanbul'da Olaylı Gece: Polise Saldırıp Şüpheliyi Kaçırmaya Çalıştılar

İstanbul Esenler’de polis, kendisine mukavemet eden bir kişiyi gözaltına almak istedi. O esnada 10 kişilik grup polise saldırarak şüpheliyi kaçırmaya çalıştı. Havaya ateş açarak kalabalığı dağıtabilen polisler şüpheliyi ve polis aracına saldıran bir başka şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü.

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Olay gece 00.15 sıralarında Esenler'de yaşandı. Bölgede devriye atan ekip, tek el silah sesi duyarak o noktaya yöneldi. Sokak üzerindeki kalabalık gruptakiler, polis ekibinin geldiğini görünce koşarak ara sokaklara doğru kaçtı. Bölgede kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekibi, durumundan şüphelendikleri Umut Ş.'yi durdurarak kimlik göstermesini istedi.

MUKAVEMETE GÖZALTI

Bu sırada şüpheli Umut Ş., ekibe "O üniformayı giydiniz Allah mı oldunuz? Terörist miyiz biz?" diyerek tepki gösterdi. Polis ekibi kontrolleri sırasında, Umut Ş.'nin arka tarafında, yerde duran bir silah gördü. Silahı inceleyen ekipler, şarjörün boş olduğunu tespit etti. Şüpheli Umut Ş., silahtan haberi olmadığını söylerken, ekibe yönelik küfürlü konuşmalarını sürdürerek mukavemet etmeye de devam etti. Bunun üzerine polis ekibi, Umut Ş.'yi gözaltına aldı.

İstanbul'da Olaylı Gece: Polise Saldırıp Şüpheliyi Kaçırmaya Çalıştılar - Resim : 1

POLİSE SALDIRIP ŞÜPHELİYİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR

Şüpheliye kelepçe takılmaya çalışıldığı sırada ara sokaklardan gelen yaklaşık 10 kişilik bir grup, polislere saldırarak Umut Ş.'yi kaçırmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında şüpheli Umut Ş., bir polis memuruna yumruk, diğerine ise tekme attı. Sayıca az kalan polis ekibi, kendilerine saldıran şüphelilere önce biber gazı sıktı, ardından havaya ateş etti. Saldırgan grubun dağılmasının ardından şüpheli Umut Ş.'ye kelepçe takıldı. Şüphelinin üst aramasında, ceketinin cebinde 10 santimetre uzunluğunda bıçak bulundu.

İstanbul'da Olaylı Gece: Polise Saldırıp Şüpheliyi Kaçırmaya Çalıştılar - Resim : 2

POLİS ARACINA SALDIRDILAR

Ekip aracına bindirilen şüpheli polis merkezine götürüldüğü sırada, bir kişi polis aracına su şişesi ve tekme atarak aracı durdurmak istedi. Polis aracına saldıran Hacı Y. isimli şüpheliyi de gözaltına alan ekipler, 2 şüpheliyi polis merkezine götürdü. Burada yapılan incelemede, şüphelilerden Umut Ş.'nin 'Ateşli silah ve çok sayıda mermi bulundurmak' suçundan aranması ortaya çıktı.

İstanbul'da Olaylı Gece: Polise Saldırıp Şüpheliyi Kaçırmaya Çalıştılar - Resim : 3

Şüphelilerden H.Y., 18 yaşından küçük olduğu için Esenler Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Şüpheli Umut Ş.'nin sorgusu devam ederken, polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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