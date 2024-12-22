Polis Otosuna Çarpıp Polisleri Darp Etti! İstanbul'da Dehşet Saçan Sürücü Kayıp

Dün gece Çekmeköy’de alkollü sürücünün kullandığı otomobil polis otosuna çarpınca polis, sürücü ve yanındaki kişiyi gözaltına almak istedi. Sürücünün yakınlarının da olay yerine gelip birlikte polise saldırmasıyla 4 polis yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken, 8 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Polis Otosuna Çarpıp Polisleri Darp Etti! İstanbul'da Dehşet Saçan Sürücü Kayıp

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Madenler Mahallesi'nde dün gece alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil, polis otosuna arkadan çarptı. Kazanın ardından alkollü sürücü ve beraberindeki kişi, kendilerini gözaltına almak isteyen polislere direnince gerginlik çıktı. Bu sırada haberi duyarak olay yerine gelen sürücünün yakınları da ekiplere zorluk çıkarınca arbede yaşandı.

FENELAŞIP HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sürücüyü kaçırmaya çalışan ve polise saldıran grup, polis ekiplerinin müdahalesine rağmen uzun süre direndi. Arbede sırasında fenalaşanlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çıkan olayda 4 polis memuru yaralanırken, sürücünün kaçmasına yardımcı olan ve polise saldıran 8 kişi gözaltına alındı.

Polis Otosuna Çarpıp Polisleri Darp Etti! İstanbul'da Dehşet Saçan Sürücü Kayıp - Resim : 1

YARALI POLİSLERİN DURUMU İYİ

Yaralanan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KRT Binasına Saldırı: Zorla Girdi 'Üzerimde El Bombası Var' DediKRT Binasına Saldırı: Zorla Girdi 'Üzerimde El Bombası Var' DediGüncel
Çorum'da İki Otomobile Pompalı Tüfekle SaldırıÇorum'da İki Otomobile Pompalı Tüfekle SaldırıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Polis
Son Güncelleme:
Emekliler O Ödemeyi Yapmayacak! Rahat Bir Nefes Alacaklar Emekliler O Ödemeyi Yapmayacak! Rahat Bir Nefes Alacaklar
Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor
Özlem Gürses Ev Hapsi Kararı Sonrası İlk Kez Konuştu: Aslında Ne Anlatmak İstedi? Özlem Gürses Ev Hapsi Kararı Sonrası İlk Kez Konuştu
Meteoroloji'den Yedi Bölgeye Uyarı: Yağış Yurdu Esir Alacak Yağış Yurdu Esir Alacak