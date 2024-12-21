Çorum'da İki Otomobile Pompalı Tüfekle Saldırı
Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde park halindeki iki hafif ticari araca, motosikletle geçen üç kimliği belirsiz kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün akşam saatlerinde Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan E.Y.'ye ait 05 KF 585 plakalı hafif ticari araç ile O.Y.'ye ait 19 KZ 202 plakalı hafif ticari araca, motosikletle geçen 3 kişi pompalı tüfekle ateş açtı.
Silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. İncelemede, çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA