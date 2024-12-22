Özlem Gürses Ev Hapsi Kararı Sonrası İlk Kez Konuştu: Aslında Ne Anlatmak İstedi?

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili ifadeleri gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Bir önceki gece saat 04.00'te Ankara'dan İstanbul'a getirilen ve 7 saat bekletilip ifade veren Gürses'e, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklama istenirken, gazeteciye ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol kararı verildi.

Sözcü Tv'ye konuşan Özlem Gürses, çıkan kararın ardından ilk kez duygularını paylaştı. Telefonunun inceleme altına alındığını söyleyen Gürses, kendisini destekleyen herkese teşekkürlerini ifade ederek bazı "trollerin" sözlerini kasten çarpıtıp kendisini hedef haline getirdiğini belirtti. Gözaltında hiç korku duymadığını anlatan Gürses, yalnızca 77 yaşındaki annesi için endişelendiğini dile getirdi.

'MEHMETÇİKLERİMİZE HAKARET ETMEDİM'

Özlem Gürses, yaşananlarla ilgili "Kelepçe ile yürürken göz göze geldiğim insanların desteğini asla unutamam. Beni tanıyan, bilen, yayınlarımdan herhangi birini 15 dakika izlemiş olan herkes, benim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne asla ve katta herhangi bir hakaret, hele böyle eli kanlı terör örgütleriyle, bütün yaşamım ve gazetecilik çizgim boyunca mücadele ettiğim, sürekli olarak karşı çıktığım bu yapılarla aynı seviyede ya da aynı yapının içerisinde göstermeye çalışmayacağımı herhalde bilir diye düşünüyorum. İnsan bir kelime üzerinden saatlerce anlatmak durumunda kalabiliyor bu ülkede" ifadelerini kullandı.

Gürses, sözlerine "Mehmetçiklerimizi üzmek hakaret etmek gibi bir üslubum asla olmadı. Bu ülke hepimizin. Eğer o evlatlarımızın yüreklerinde ufacık bir üzüntüye yol açtıysa açıkçası en çok buna üzülürüm" diye devam etti.

Kaynak: Sözcü