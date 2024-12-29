Komşu Evinde Tüfekle Dehşet Saçmıştı! Serbest Bırakıldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iddiaya göre, H.Y. isimli kadın iki tane horozunu komşusuna verdi. Bunu öğrenen oğlu İ.Y., eline aldığı tüfek ile dayısının evini bastı. İlk olarak bahçedeki 7 tavuğa tüfek ile ateş açan İ.Y.’nin kurşunları daha sonra camları parçaladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce olay yerinde 10 adet boş tüfek kartuşu bulundu. Motosiklete binip kaçan İ.Y. ,elindeki tüfekle birlikte yakalandı. İfadesi alınan İ.Y. sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA