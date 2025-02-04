Resmi Gazete'de Yayımlandı! Cumhurbaşkanı'ndan Önemli Atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; Moğolistan Büyükelçiliği'ne Başak Genç Yüksel, Özbekistan Büyükelçiliği'ne Ufuk Ulutaş atandı. Öte yandan Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine önemli görevlendirmeler yapıldı.

Son Güncelleme:
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Cumhurbaşkanı'ndan Önemli Atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş atandı. AFAD Başkanlığına ise Ali Hamza Pehlivan atandı.

Mersin Valiliğine, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros; Göç İdaresi Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Muhammed Gülyurt atandı.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Özbekistan Büyükelçiliğine Ufus Ulutaş atanırken, Moğolistan Büyükelçiliğine Başak Genç Yüksel atandı.

BİK GENEL KURULU TEMSİLCİLİKLERİNE GÖREVLENDİRMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, Ahmet Arslan, Çağatay Özdemir, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Evren Başar, Fecir Alptekin, İdris Kardaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Mehmet Karakaş, Özgür Oral, Saadet Oruç, Yücel Bulut, Zakir Avşar atandı.

Söz konusu atamalar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5'inci maddesi gereğince yapıldı.

GÖREVDEN ALMA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu, görevden alındı.

MGK Genel Sekreterliğine Dikkat Çeken AtamaMGK Genel Sekreterliğine Dikkat Çeken AtamaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
MGK Genel Sekreterliğine Dikkat Çeken Atama MGK Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Atandı
Narin Güran Davasında Flaş Gelişme! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Cezasına Bir İtiraz Daha İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Cezasına Bir İtiraz Daha
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu, Çay, Reçel, Çorba Yapılıyor Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Milyonları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de: En Düşük Emekli Maaşı 14 Bin 469 Lira Oldu Milyonları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de
MGK Genel Sekreterliğine Dikkat Çeken Atama MGK Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Atandı
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Cumhurbaşkanı'ndan Önemli Atamalar Karar Resmi Gazete'de... Cumhurbaşkanı'ndan Önemli Atamalar
Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklar Oranlarında Değişiklik Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklar Oranlarında Değişiklik
AKP'li Meclis Üyesi Güldü, Tanju Özcan Küplere Bindi: '78 İnsan Ölmüş, Sen Neye Gülüyorsun Terbiyesiz' AKP'li Meclis Üyesinden 'Pes' Dedirten Hareket