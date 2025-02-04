Resmi Gazete'de Yayımlandı! Cumhurbaşkanı'ndan Önemli Atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş atandı. AFAD Başkanlığına ise Ali Hamza Pehlivan atandı.

Mersin Valiliğine, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros; Göç İdaresi Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Muhammed Gülyurt atandı.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Özbekistan Büyükelçiliğine Ufus Ulutaş atanırken, Moğolistan Büyükelçiliğine Başak Genç Yüksel atandı.

BİK GENEL KURULU TEMSİLCİLİKLERİNE GÖREVLENDİRMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, Ahmet Arslan, Çağatay Özdemir, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Evren Başar, Fecir Alptekin, İdris Kardaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Mehmet Karakaş, Özgür Oral, Saadet Oruç, Yücel Bulut, Zakir Avşar atandı.

Söz konusu atamalar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5'inci maddesi gereğince yapıldı.

GÖREVDEN ALMA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu, görevden alındı.

Kaynak: Haber Merkezi