Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülünün Sahibi Belli Oldu! O Model Damgasını Vurdu
Türkiye Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından organize edilen ve otomotiv dünyasının en saygın ödüllerinden biri olarak gösterilen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında 2025 yılının kazananı açıklandı. Bu yıl ödüle, elektrikli SUV segmentindeki iddialı temsilcilerden BYD Seal U layık görüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan jüri, araçları tasarım, sürüş kalitesi, güvenlik, verimlilik, fiyat-performans oranı ve kullanıcı deneyimi gibi başlıklar altında değerlendirdi. Bu kriterler doğrultusunda BYD Seal U toplam 2690 puan alarak rakiplerini geride bıraktı ve zirveye oturdu.
İkinci sırada 2670 puanla Kia EV3, üçüncü sırada ise 2390 puanla Peugeot 3008 yer aldı. Geriye kalan finalistler ve aldıkları puanlar ise şöyle sıralandı:
Renault Duster – 2350 puan
Opel Grandland – 2310 puan
MINI Countryman – 2060 puan
JAECOO 7 – 1530 puan
KATEGORİLERE GÖRE KAZANANLARA LİSTELENDİ
Yarışmada yalnızca “Yılın Otomobili” değil, farklı kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu. "Yılın Tasarımı" ödülü Kia EV3’e giderken, "Yılın İnovasyonu" ödülüne Renault Rafale değer görüldü. Renault Duster'ın lansmanı "Yılın Basın Lansmanı" olarak seçilirken, premium segmentte ödül ise Mercedes-AMG GT’nin oldu.
SON 5 YILDA ZİRVEYİ GÖREN MODELLER
Türkiye’de Yılın Otomobili unvanını son beş yılda kazanan modeller de yarışmanın prestijini ortaya koyuyor:
2020 – Renault Clio (5.000 puan)
2021 – Fiat Egea Cross (3.290 puan)
2022 – Hyundai Tucson (3.710 puan)
2023 – Nissan X-Trail (3.580 puan)
2024 – Togg T10X (2.630 puan)
Yenilikçi teknolojileri ve etkileyici tasarımıyla dikkat çeken BYD Seal U, bu yıl hem tüketicilerin hem de sektör uzmanlarının beğenisini kazanarak 2025’in en iyi otomobili olarak kayıtlara geçti.