İslam Memiş 2 Ay Süre Verdi: Çok Büyük Olacak

ONS ALTIN İÇİN BEKLEME TAVSİYESİ

3.300 dolar seviyelerinde hareket eden ons altında düşüş beklentisini koruyan Memiş, destek seviyesinin 3.287 dolar, direnç seviyesinin ise 3.330 dolar olduğunu açıkladı. Bu aralıkta dalgalanma olacağını ve yeni bir hamle için beklemenin daha mantıklı olduğunu söyledi.

GRAM ALTINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Gram altın, geçtiğimiz haftalarda sert yükselişler yaşadıktan sonra 4.165 TL seviyelerinde dengelendi. Tepki alımlarının etkili olduğu bu süreçte yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirten Memiş, dalgalı seyrin sürebileceğine işaret etti.