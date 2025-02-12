Portakal Hırsızı Yakalandı: Tam 500 Kilo...

Mersin'de bir kişi, bahçeden portakal çalarken yakalandı. Narenciye bahçesinden 500 kilo portakal çaldığı tespit edilen şahıs, tutuklandı.

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Portakal Hırsızı Yakalandı: Tam 500 Kilo...

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Akdeniz ilçesindeki bahçeden portakal hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Bahçeye giden jandarma ekipleri, ağaçlardan topladığı portakalları otomobiline koyan zanlıyı suçüstü yakalandı.

Araçta ele geçirilen 500 kilogram portakal bahçe sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

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