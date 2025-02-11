Akasya AVM'de Yangın Paniği
İstanbul Kadıköy Acıbadem'de Akasya Alışveriş Merkezi'nin (AVM) metro girişinde yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe sebep olurken o anlar amatör kameraya yansıdı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
İstanbul'un Anadolu yakasındaki Üsküdar Acıbadem’de bulunan Akasya AVM’de henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında metro çıkış katına yoğun duman dolarken, AVM içerisindeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle durum kontrol altına alınırken, olayın çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Güncelleme: