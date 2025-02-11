Adıyaman'da Yürekleri Isıtan Görüntü: Bir Çocuk Üşüyen Görevli Polise Evden Bere Ve Eldiven Getirdi

Ülkemizde son günlerde yoğun bir şekilde hissedilen soğuk hava dalgası, mesleğini sokakta icra eden birçok insanın da ne yazık ki zor koşullarla mücadele etmesinin gerekliliğini beraberinde getirdi.

Adıyaman'da görevli polis memurunu üşürken gören bir çocuk ise bir koşu evine gidip polise bere ve eldiven getirdi. Vefalı minik, düşünceli hareketiyle görenleri duygulandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi