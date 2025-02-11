İstanbul'da Kar Alarmı! Tüm Okullar Yarın Tatil Edildi

Kar yağışının etkisini gösterdiği İstanbul’da 9 ilçede okullarda eğitime ara verilmesinin ardından, İstanbul Valiliği flaş bir kararı duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da yarın tüm ilçelerde okulların tatil edildiği belirtildi.

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İstanbul'da Kar Alarmı! Tüm Okullar Yarın Tatil Edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının arkasından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) da, 12 Şubat Çarşamba günü (yarın) için uyarıda bulunmuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un art arda uyarıları sonrası İstanbul’un 9 ilçesinde okullar tatil edilirken, İstanbul genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu.

İstanbul'da Kar Alarmı! Tüm Okullar Yarın Tatil Edildi - Resim : 1

BEKLENEN HABER GELDİ

İstanbul Valiliği açıklamasında “Kent genelinde eğitime ara verilmesi söz konu değil” dese de beklenen haber geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle yarın kentte eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İstanbul'da Kar Alarmı! Tüm Okullar Yarın Tatil Edildi - Resim : 2

İstanbul Valisi Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da Kar Alarmı! Tüm Okullar Yarın Tatil Edildi - Resim : 3

AKOM'dan Yeni Alarm, Yarına Dikkat! Kar Birden Bastırdı, İstanbul'da 9 İlçede Okullar TatilAKOM'dan Yeni Alarm, Yarına Dikkat! Kar Birden Bastırdı, İstanbul'da 9 İlçede Okullar TatilGüncel
Okullarda 'Kar Tatili', Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?Okullarda 'Kar Tatili', Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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