Okullarda 'Kar Tatili', Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Kış aylarının etkisini kendini göstermeye başladığı Türkiye’de kar yağışı sonrasında bazı il ve ilçelerde okullarda eğitime ara verildi. Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte eğitime ara verilen iller…

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Göksun, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda Elbistan'da bugün taşımalı eğitim yapılmayacağı, Pazarcık'ta 3 merkez Dulkadiroğlu'nda 19, Onikişubat'ta ise yaklaşık 20 mahallede eğitime ara verildiği açıklandı.

SAMSUN

Şiddetli kar yağışı sonrasında Samsun’da bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 11 Şubat Salı günü ara verildiği duyuruldu.

ADANA

Adana'nın Aladağ ilçesinde kaymakamlık, kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi. İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle okullarımızda 11 Şubat 2025 Salı günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir.

İSTANBUL

Uzun süredir uyarıların art arda yapıldığı İstanbul’da da Arnavutköy, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde okullar tatil edildi. Tatil kararının İstanbul Kaymakamlığı kararıyla verildiği bildirildi.

ADIYAMAN

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Adıyaman’ın Gölbaşı ve Tut ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda, Çelikhan ve Besni ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Öte yandan Gölbaşı ilçesinde kamu kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA