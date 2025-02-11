Türkiye’yi Saran Ölüm İçkisinde Yeni Suçüstü, Satışa Hazır Halde Ele Geçirildi, Tam 40 Litre

Sahte içkisi kabusu önce İstanbul ardından Ankara’yı sararken il il gezmeye başladı. Ölümlerin artmaya başladığı sahte içkiye yönelik yapılan denetimler sürerken Kayseri’de polis ekipleri, bir şahsın sahte alkol yaparak kentte piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Yapılan operasyonda 58 yaşındaki H.S.K. gözaltına alındı. Mekanda yapılan incelemelerde şişeler halinde satışa hazır 40 litre sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Kaynak: İHA