Türkiye’yi Saran Ölüm İçkisinde Yeni Suçüstü, Satışa Hazır Halde Ele Geçirildi, Tam 40 Litre

Ankara ve İstanbul’da sahte içki kaynaklı ölümlerin sayısındaki son artış büyük tedirginlik yaratırken Kayseri’de sahte içki yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede satışa hazır 40 litre sahte içki ele geçirildi.

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Türkiye’yi Saran Ölüm İçkisinde Yeni Suçüstü, Satışa Hazır Halde Ele Geçirildi, Tam 40 Litre

Sahte içkisi kabusu önce İstanbul ardından Ankara’yı sararken il il gezmeye başladı. Ölümlerin artmaya başladığı sahte içkiye yönelik yapılan denetimler sürerken Kayseri’de polis ekipleri, bir şahsın sahte alkol yaparak kentte piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Türkiye’yi Saran Ölüm İçkisinde Yeni Suçüstü, Satışa Hazır Halde Ele Geçirildi, Tam 40 Litre - Resim : 1

Yapılan operasyonda 58 yaşındaki H.S.K. gözaltına alındı. Mekanda yapılan incelemelerde şişeler halinde satışa hazır 40 litre sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Türkiye’yi Saran Ölüm İçkisinde Yeni Suçüstü, Satışa Hazır Halde Ele Geçirildi, Tam 40 Litre - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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Sahte içki Kayseri
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