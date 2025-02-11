AKOM'dan İstanbul'a Yeni Uyarı: Çok Kuvvetli Geliyor, Yarına Dikkat!

AKOM'dan yapılan son uyarıya göre, çarşamba günü (yarın) İstanbul’da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Esenyurt ve Arnavutköy olmak üzere 4 ilçede eğitime ara verildi.

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AKOM'dan İstanbul'a Yeni Uyarı: Çok Kuvvetli Geliyor, Yarına Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının arkasından İstanbul'da bazı ilçelerde kar yağışı etkili olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 12 Şubat Çarşamba günü (yarın) için yeni bir uyarıda bulundu.

AKOM, kar yağışının çarşamba sabahı saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) başlayacağını, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası’nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun etkili olacağını bildirdi.

AKOM'dan İstanbul'a Yeni Uyarı: Çok Kuvvetli Geliyor, Yarına Dikkat! - Resim : 1

SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR

Meteoroloji'nin aktardığına göre İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının da etkisi altına girecek. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında değişmesi ve gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artacağı öngörülüyor.

AKOM, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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