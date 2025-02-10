AKOM Hava Tahminlerini Paylaştı: İstanbul İçin Yeniden Kar Alarmı! Peki Yağan Kar Neden Tutmuyor?

İstanbul geçtiğimiz hafta itibarıyla karlı havaların etkisi altına girdi. Sıcaklıklar birden en az 5 derece düştü. İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken; bazı bölgelerinde ise karla karışık yağmur görüldü. Son günlerde ise kar; yerini yağmurlara bıraktı. Tam da "Kar İstanbul'u terk ediyor" derken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) bir uyarı daha geldi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da tekrar kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava dalgası da gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak. AKOM’un tahminlerine göre gün boyunca İstanbul’un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak. Özellikle Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinden itibaren ise (17.00) kar yağışının şehrin genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DAHA DA DÜŞECEK

İstanbul’un büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk hava etkisini sürdürüyor. Yarından itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışları görülmesi bekleniyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE DON UYARISI

AKOM, kuzeyli yönlerden (yıldız ve Poyraz) esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgârın (15-45 km/s) hava sıcaklıklarını daha da düşüreceğini belirtti. Gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının 0 derecelere kadar inmesiyle birlikte don ve buzlanma riskinin artabileceği konusunda uyarı yapıldı.

İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 54,98 seviyesinde ölçüldü. Şubat ayı boyunca beklenen yağışlarla birlikte bu oranın yüzde 65’in üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normalleri civarında veya 5-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞAN KAR NEDEN TUTMUYOR?

AKOM’un değerlendirmesine göre, mevcut sıcaklıklar kar birikimi açısından 1-2 derece daha yüksek seyrediyor. Bu nedenle yağış sırasında beyaz bir örtü oluşsa da, yağış sonrası tekrar erime gerçekleşiyor. Bu sebeple kalıcı kar örtü oluşmuyor.

Kaynak: Haber Merkezi