ABD'li Askerlerin Başına Çuval Geçirilmesine İlişkin Davada Karar
İstanbul Eminönü'nde ABD’li iki askerin başına çuval geçirmeye çalışan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 13 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi sanıklara 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
İstanbul Eminönü'nde ABD’li iki askerin başına çuval geçirmeye çalışan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 13 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi sanıklara 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
ABD donanmasının 6. Filosu'na ait 71 bordo numaralı ‘USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisinin, 2 Kasım 2021 tarihinde Sarayburnu Limanı'nda demirlemesi üzerine TGB üyesi 17 kişi, gemide mühendis olan ABD’li Adrian Roman Tyrone’un başına çuval geçirmişti.
Kaynak: ANKA
Son Güncelleme: