Askeri Liselere Giriş Sınav Sorularının Sızdırılmasına 4 Gözaltı

Askeri Liselere Giriş Sınav sorularının FETÖ'cüler tarafından sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son Güncelleme:
Askeri Liselere Giriş Sınav Sorularının Sızdırılmasına 4 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2010 ve 2015 yıllarında askeri okullara giriş sınavlarında soruların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından sızdırılmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı soruşturması kapsamında, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru alıp verdiği belirlenen 2 şüpheli, 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakatlarında, adayların numaraları üzerinde kodlama yaparak aday numarası kodlama bilgisini mülakat heyeti üyesi olarak görev yapan subaya ilettiği tespit edilen 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığında sözleşmeli inşaat mühendisi olarak görev yapan ve askeri okul sınavlarına hazırlanan öğrencileri örgüt adına takip ettiği belirlenen 1 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara merkezli 2 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Askeri Okullar FETÖ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Son Güncelleme:
Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin
Bir Kan Donduran Haber Daha! 13 Yaşındaki Çocuk Ölü Bulundu, Baba Ağır Yaralı 13 Yaşındaki Çocuk Ölü Bulundu, Baba Ağır Yaralı
Beşik Gibi Sallanan Santorini'de Depremden Daha Büyük Felaket, 375 Yıl Sonra Tehlike Çanları Çalıyor 375 Yıl Sonra Tehlike Çanları Çalıyor
WhatsApp Faturaları Ödeme Hizmetini Hayata Geçiriyor WhatsApp'ta Yeni Dönem
ÇOK OKUNANLAR
9 CHP'li Belediyeye ‘Terör’ Operasyonu: Başkan Yardımcıları Gözaltında İstanbul'da 9 CHP'li Belediyeye ‘Terör’ Operasyonu
Adalet Bakanlığı Kaynakları Seyhan Avşar’a Konuştu: ‘Bazı Milletvekilleri Başsavcılığa Delege Gönderecek’ Adalet Bakanlığı Kaynakları Seyhan Avşar’a Konuştu
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Sitem', Kritik Zirveye Bu Sözler Damga Vurdu Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Sitem'
CHP’de Çoklu Aday Formülü: İşte Kulislerdeki Önseçim Senaryoları İşte Kulislerdeki Önseçim Senaryoları
THY'nin İndirimli Bilet Kampanyası Başladı: İşte Ucuz Bilet Tarihleri THY'nin İndirimli Bilet Kampanyası Başladı