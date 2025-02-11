Beşik Gibi Sallanan Santorini'de Depremden Daha Büyük Felaket, 375 Yıl Sonra Tehlike Çanları Çalıyor

28 Ocak'ta Ege Denizi'nde başlayan sismik hareketlilik hız kesmeden devam ederken, uzmanlardan kritik açıklamalar da art arda geliyor.

Yunanistan’ın Santorini adasında meydana gelen depremlerin sayısı 140’ı bulurken, depremlerin büyüklükleri de 4 ile 5,3 arasında ölçüldü. Amorgos deniz tabanında ise boyları 0,5 ile 6,7 km arasında değişen kırılmalar oluştu. Devam eden sismik hareketlilik sonrasında binlerce kişi tahliye edildi.

SANTORİ’NİN 7 KİLOMETRE ALTINDA

Ege Denizi’ndeki depremler büyük endişe yaratırken, Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Santorini Adası‘nın yaklaşık 7 kilometre altında bulunan Kolumbus Yanardağı’na ilişkin dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

'PATLAMASIZ LAV SÜRÜYOR'

Santorini adasındaki depremleri değerlendiren Ahmet Ercan, Amorgos deniz tabanının paramparça olduğunu belirtti. Ercan “Bölge yanardağ kuşağı içinde olduğundan bu parçalanmış bölgede külsü mağmanın yükselişi kolaylaşıyor olmalı. 500 M deniz tabanında patlamasız, püskürmesiz lav yayılması gün be gün sürüyor olabilir. Böyle ise ne deprem, ne de patlama, ne de süpürtü seçeneği düşünülür” dedi.

Ercan, Ege Denizi’ndeki depremlere ilişkin son olarak ise şaşırtan bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Ercan, Kolumbos’daki depremlerin deprem değil, mağma püskürmesi olduğunu ifade etti.

'MAĞMAYI DEPREM OLARAK ALGILIYORUZ'

Ercan, şunları söyledi: Kolumbos’da Mağma odasındaki cıvık külsü lavların çalkalanmaları ile derinden gelen basınçlı mağma beslenme püskürtülerini küçük depremler olarak algılıyoruz. Mağma odası yeterince dolunca püskürme başlayabilir.

Kolumbos’da Mağma odasındaki cıvık külsü lavların çalkalanmaları ile derinden gelen basınçlı mağma beslenme püskürtülerini küçük depremler olarak algılıyoruz. Mağma odası yeterince dolunca püskürme başlayabilir. pic.twitter.com/u1EHI0pjwH — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 11, 2025

'150 YIL İÇİNDE PATLAYABİLİR'

Santorini Adası‘nın yaklaşık 7 kilometre altında bulunan Kolumbus Yanardağı ile ilgili son araştırmada, bilim insanları dağın tabanında yeni bir magma tabakası tespit etmişti.

Dünyanın en aktif denizaltı volkanlarından bir tanesi olarak bilinen Kolumbus Yanardağı’nın son olarak 1650’li yıllarda patladığını belirten bilim insanları, 150 yıl içinde büyük bir patlama olabileceğine dikkat çekmişti.

Kaynak: Haber Merkezi