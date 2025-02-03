Ege Denizi İki Günde 570 Kez Sallandı! Santorini'de Korkutan Görüntü, 'Aylarca Sürecek' Diyerek Nedenini Açıkladı

Ege Denizi’nde iki günde sayısı 570'e ulaşan depremlerin ardından uzmanlardan kritik açıklamalar art arda geldi. Depremlerin volkanik hareketlilikle bağlantılı olduğunu açıklanırken, Prof. Efthymios Lekkas, Santorini'deki durumun haftalar veya aylar sürebilecek bir deprem dizisine dönüşebileceğini söyleyerek uyardı. Santorini depremlerin ardından meydana gelen heyelan da korkuyu artırdı.Heyelan sonrası adayı toz bulutu sardı.

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Hem tektonik hem de volkanik hareketliliğin yaşandığı Ege Denizi'ndeki Santorini ile Amorgos adaları arasındaki deniz bölgesinde meydana gelen deprem sayısı 500’ü aştı.

Yunanistan'ın Santorini Adası'nda son dönemde artan sismik hareketlilik nedeniyle alınan önlemler artırılmış, eğitime 1 gün ara verilerek, kapalı alanlarda düzenlenecek olan etkinlikler iptal edilmişti.

Ege Denizi İki Günde 570 Kez Sallandı! Santorini'de Korkutan Görüntü, 'Aylarca Sürecek' Diyerek Nedenini Açıkladı - Resim : 1

Vatandaşlara yapılan uyarıda bugün özellikle Amudi ve Paleo Limena bölgelerindeki limanlara yaklaşmamaları söylenmişti. Ege Denizi’nde dün başlayan depremler bugün de devam etti.

DEPREMLERİN SAYISI 500'Ü AŞTI

Artı arkası kesilmeyen depremlerin büyüklükleri 3,5 ile 5,1 arasında değişirken, uzmanlarda uyarılar art arda geldi.

Ege Denizi İki Günde 570 Kez Sallandı! Santorini'de Korkutan Görüntü, 'Aylarca Sürecek' Diyerek Nedenini Açıkladı - Resim : 2

'HAFTALAR, AYLARCA SÜREBİLİR'

Deprem Tahmin ve Koruma Kurumu Başkanı Prof. Efthymios Lekkas, Santorini'deki durumun Girit Adası’ndaki Arkalochori örneğinde olduğu gibi haftalar veya aylar sürebilecek bir deprem dizisine dönüşebileceğini söyleyerek uyardı.

Ege Denizi İki Günde 570 Kez Sallandı! Santorini'de Korkutan Görüntü, 'Aylarca Sürecek' Diyerek Nedenini Açıkladı - Resim : 3

'SONA ERMEDİ'

Lekkas’ın ardından bir uyarı da Jeodinamik Enstitüsü Direktörü Vasilis Karastathis’den geldi. Pazartesi günü yaşanan yeni depremleri değerlendiren Karastathis “Deprem dizisinin seyrekleşip büyüklüklerin istikrarlı hale geldiğini görmeden rahatlayamayız ve bu olayın sona erdiğini söyleyemeyiz” dedi.

'VOLKANİK BAĞLANTILI'

“Depremler açıkça tektonik kökenli. Volkanik aktiviteyle bağlantılı” diye belirten Karastathis “Son 24 saatte Amorgos ve Santorini arasındaki bölgedeki depremlerle ilgili olarak izlediğimiz gelişme tamamen tektoniktir” dedi.

Ege Denizi İki Günde 570 Kez Sallandı! Santorini'de Korkutan Görüntü, 'Aylarca Sürecek' Diyerek Nedenini Açıkladı - Resim : 4

BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4'Ü GEÇTİ

Deprem dizisiyle ilgili gelişmeleri Yunan Kathimerini gazetesine anlatan Karastathis "Son 24 saatte hem sıklık hem de büyüklük açısından önemli sayıda deprem kaydedildi ve bunlardan birçoğu 4 büyüklüğünü aştı. Bizim hedefimiz sismik aktivitenin kademeli olarak azalmasıdır ancak şu anda tam tersi bir durum yaşanıyor” dedi.

HEYELAN SONRASI UYARI

Öte yandan Santorini sallanmaya devam ederken bir de heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası adayı toz bulutu sardı. Yetkililer heyelan riskini içeren bir uyarı mesajı yayımladı. Ammoudi, Armeni ve Fira Eski Limanı'na girişler yasaklandı.

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Kaynak: İHA- Haber Merkezi

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