Almanya'nın Sert Göç Politikalarına Tepki Yağıyor

Son yıllarda dünyada yükselişe geçen sağ politikalar, göçmenler başta olmak üzere azınlık gruplarına tehdit haline gelirken, ABD ile beraber Avrupa da göç politikalarını sertleştirmeye başladı. Almanya Parlamentosu'nun onayladığı yeni "önlem paketi" ile hükümet, daha katı düzenlemeler getirerek göçü kontrol altına almayı amaçladığını bildirdi.

Almanya Parlamentosu’nun söz konusu sert önlemlerine, ülkedeki azınlık gruplarından tepkiler geldi. Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu (HDF) Genel Başkanı Necip Şahin'in imzasıyla yayımlanan açıklamada, federasyonun konuyla ilgili görüşlerine yer verildi.

'FAŞİT PARTİLERLE ARADAKİ SINIR KALKTI'

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), Hristiyan Sosyal Birliği (CSU), Hür Demokratik Parti (FDP) ve Almanya İçin Alternatif'in (AfD) desteklediği paketin Federal Meclis’ten geçmesine ilişkin şu açıklama yapıldı:

"İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa yerleşik partiler, Federal Mecliste faşist bir partiyle açık işbirliği yaparak, bir karar çıkardılar. Üstelik alınan kararların birçoğu Alman ve Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğunu bilmelerine rağmen, yaptılar bunu. Merz yönetimindeki Birlik Partileri (CDU/CSU) bu tavrıyla faşist partilerle aralarındaki sınırları kaldırmış oldu. Federal Mecliste BSW büyük çoğunlukla çekimser kalarak CDU ve AfD’nin üç oy farkla bu kararları çıkarmasına katkıda bulundular.

CDU’nun Avusturya’daki kardeş partisi ÖVP de bugünlerde aynı yola başvurarak, faşist FPÖ’yü iktidara taşıyor. 23 şubatta Almanya’da Federal Meclis seçimleri var. Bu olaydan sonra artık CDU’nun AfD ile seçimden sonra koalisyon yapmayacağına emin olamaz. Merz daha önce AfD’ye koyduğu mesafeyi kaldırmış oldu.

'DEMOKRASİ MÜCADELESİNDEN TAVİZ YOK'

Özellikle göçmenler, 23 şubattaki seçimlerde kendilerine yönelik bu düşmanca politikayı göz önüne almalılar. Sosyal demokratların üst örgütü olan HDF, Almanya’daki tüm demokratlarla omuz omuza,

faşistlere karşı mücadelesini sürdürecektir. Eşit haklar ve demokrasi mücadelesinden taviz vermeyecektir. HDF olarak tüm göçmenleri 23 şubat seçimlerinde oylarını kullamaya çağırıyoruz. HDF son Genel Kurulunda aldığı karara uygun olarak tüm gücüyle Almanya Sosyal Demokrat Partisi'ni (SPD) destekleyecektir."

Kaynak: Haber Merkezi