Ege Denizi Durmuyor! 4 Üzeri 4 Deprem Daha
Depremlerin ardının arkasının kesilmediği Ege Denizi'nde bugün sabah 07.47’den itibaren 9 deprem meydana geldi. Depremlerden 4’ünün büyüklüğü 4 ve üzerinde gerçekleşti. AFAD’ın aktardığı bilgilere göre depremlerin en küçüğü 3,5 en büyüğü ise 4,5 büyüklüğünde ölçüldü.
Yunanistan'ın Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlilik hız kesmeden sürerken, deprem fırtınasının etkisi altında kalan Ege Denizi’nde gün içinde 4 deprem daha meydana geldi.
Art arda meydana gelen depremler hem Yunanistan hem de Türkiye büyük endişe yaratırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinin sosyal medya hesabı X üzerinden depremlerin büyüklüğünü açıkladı.
AFAD’ın aktardığı bilgiye göre depremlerin en küçüğü 3,5 en büyüğü ise 4,5 büyüklüğünde ölçüldü.
AFAD’ın aktardığı bilgiye göre bugün içinde Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerin büyüklükleri şöyle:
15.32- Ege Denizi- 3,5 büyüklüğünde
14.59- Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) - 4,5 büyüklüğünde
14.54- Ege Denizi- 4,2 büyüklüğünde
12.01- Ege Denizi- 4,1 büyüklüğünde
11.57- Ege Denizi- 3,5 büyüklüğünde
11.06- Ege Denizi- 3,6 büyüklüğünde
09.17- Ege Denizi- 3,5 büyüklüğünde
08.01- Ege Denizi – 3,8 büyüklüğünde
07.47- Ege Denizi – 4,3 büyüklüğünde
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) - [173.56 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-02-09
Saat:14:59:39 TSİ
Enlem:36.40611 N
Boylam:25.46556 E
Derinlik:5.42 km
Detay:https://t.co/D2ghjvgvuM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-09
Saat:14:54:40 TSİ
Enlem:36.52139 N
Boylam:25.80806 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/pDiGNMjI2p@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-09
Saat:11:57:11 TSİ
Enlem:36.55694 N
Boylam:25.66139 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/httekQIOg4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 9, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-09
Saat:12:01:54 TSİ
Enlem:36.39639 N
Boylam:25.30028 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/EPN0mJb56x@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi