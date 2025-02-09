Ege Denizi Durmuyor! 4 Üzeri 4 Deprem Daha

Yunanistan'ın Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlilik hız kesmeden sürerken, deprem fırtınasının etkisi altında kalan Ege Denizi’nde gün içinde 4 deprem daha meydana geldi.

Art arda meydana gelen depremler hem Yunanistan hem de Türkiye büyük endişe yaratırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinin sosyal medya hesabı X üzerinden depremlerin büyüklüğünü açıkladı.

AFAD’ın aktardığı bilgiye göre depremlerin en küçüğü 3,5 en büyüğü ise 4,5 büyüklüğünde ölçüldü.

AFAD’ın aktardığı bilgiye göre bugün içinde Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerin büyüklükleri şöyle:

15.32- Ege Denizi- 3,5 büyüklüğünde

14.59- Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) - 4,5 büyüklüğünde

14.54- Ege Denizi- 4,2 büyüklüğünde

12.01- Ege Denizi- 4,1 büyüklüğünde

11.57- Ege Denizi- 3,5 büyüklüğünde

11.06- Ege Denizi- 3,6 büyüklüğünde

09.17- Ege Denizi- 3,5 büyüklüğünde

08.01- Ege Denizi – 3,8 büyüklüğünde

07.47- Ege Denizi – 4,3 büyüklüğünde

Kaynak: Haber Merkezi