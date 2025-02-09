Ege Denizi Durmuyor! 4 Üzeri 4 Deprem Daha

Depremlerin ardının arkasının kesilmediği Ege Denizi'nde bugün sabah 07.47’den itibaren 9 deprem meydana geldi. Depremlerden 4’ünün büyüklüğü 4 ve üzerinde gerçekleşti. AFAD’ın aktardığı bilgilere göre depremlerin en küçüğü 3,5 en büyüğü ise 4,5 büyüklüğünde ölçüldü.

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Ege Denizi Durmuyor! 4 Üzeri 4 Deprem Daha

Yunanistan'ın Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlilik hız kesmeden sürerken, deprem fırtınasının etkisi altında kalan Ege Denizi’nde gün içinde 4 deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi Durmuyor! 4 Üzeri 4 Deprem Daha - Resim : 1

Art arda meydana gelen depremler hem Yunanistan hem de Türkiye büyük endişe yaratırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinin sosyal medya hesabı X üzerinden depremlerin büyüklüğünü açıkladı.

Ege Denizi Durmuyor! 4 Üzeri 4 Deprem Daha - Resim : 2

AFAD’ın aktardığı bilgiye göre depremlerin en küçüğü 3,5 en büyüğü ise 4,5 büyüklüğünde ölçüldü.

AFAD’ın aktardığı bilgiye göre bugün içinde Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerin büyüklükleri şöyle:

15.32- Ege Denizi- 3,5 büyüklüğünde

14.59- Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) - 4,5 büyüklüğünde

14.54- Ege Denizi- 4,2 büyüklüğünde

12.01- Ege Denizi- 4,1 büyüklüğünde

11.57- Ege Denizi- 3,5 büyüklüğünde

11.06- Ege Denizi- 3,6 büyüklüğünde

09.17- Ege Denizi- 3,5 büyüklüğünde

08.01- Ege Denizi – 3,8 büyüklüğünde

07.47- Ege Denizi – 4,3 büyüklüğünde

Ege Denizi Durmuyor! 4 Üzeri 4 Deprem Daha - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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