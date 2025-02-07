Ege Denizi Yerinde Durmuyor: Bir Şiddetli Deprem Daha

Ege'de şiddetli depremler endişe yaratmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak saat 18.17'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7; derinliğini 5 kilometre olarak kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi