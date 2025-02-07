Ege Denizi Yerinde Durmuyor: Bir Şiddetli Deprem Daha
Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor. AFAD son olarak saat 18.17'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak kaydetti.
Ege'de şiddetli depremler endişe yaratmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak saat 18.17'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-07
Saat:18:17:24 TSİ
Enlem:36.64694 N
Boylam:25.54028 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/vJbmT0fMT7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7; derinliğini 5 kilometre olarak kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 7, 2025
EGE DENIZI https://t.co/YDhiX7zyvA
07.02.2025, 18:17:27 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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