Tekirdağ'da 1.2 Milyon Liralık Soygun, 5 Kişi Tutuklandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde suç örgütünün gözüne kestirdiği kuyumcuda 1 milyon 200 bin TL’lik soygun yapan 9 kişiden 5'i tutuklandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 27 Aralık 2024’te saat 04.15 sıralarında Gürsel Paşa Caddesi’ndeki kuyumcuya giren silahlı ve kar maskeli şahıslar, 1 milyon 200 bin TL değerinde altın çaldı.
Yapılan çalışmaların ardından 31 Ocak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, suçta kullanıldığı değerlendirilen motosiklet kaskları, kar maskeleri ve eldivenler, çeşitli ziynet eşyaları ve 64 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.