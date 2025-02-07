Tekirdağ'da 1.2 Milyon Liralık Soygun, 5 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde suç örgütünün gözüne kestirdiği kuyumcuda 1 milyon 200 bin TL’lik soygun yapan 9 kişiden 5'i tutuklandı.

Tekirdağ'da 1.2 Milyon Liralık Soygun, 5 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 27 Aralık 2024’te saat 04.15 sıralarında Gürsel Paşa Caddesi’ndeki kuyumcuya giren silahlı ve kar maskeli şahıslar, 1 milyon 200 bin TL değerinde altın çaldı.

Yapılan çalışmaların ardından 31 Ocak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da 1.2 Milyon Liralık Soygun, 5 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, suçta kullanıldığı değerlendirilen motosiklet kaskları, kar maskeleri ve eldivenler, çeşitli ziynet eşyaları ve 64 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

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