Çiftçiye 608 Milyonluk Destek! Tarih Belli Oldu

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu hafta yapılan destekleme ödemesi kapsamında, bu akşam Eskişehir'de çiftçisiye 608 milyon 712 bin 384 TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Çiftçiye 608 Milyonluk Destek! Tarih Belli Oldu

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından çiftçilere ödemesinin yapılacağı açıklanan 2 milyar 164 milyon 322 bin TL’lik tarımsal desteğin yaklaşık olarak yüzde 30’unun Eskişehir çiftçisine ödeneceğini duyurdu.

Eskişehir’de Hububat ve Lisanslı Depoculuk Destek Ödemelerinin ürün ve ilçe bazında ayrıntıları açıklanarak şöyle denildi:

Eskişehir Türkiye genelindeki destekleme paketinden yaklaşık yüzde 30 oranında pay aldı

"Bu verilere göre, Eskişehir’e yapılan toplam destekleme ödemesi 608 milyon 712 bin 384 TL’ye ulaşmaktadır. Türkiye genelindeki 2 milyar 164 milyon 322 bin TL’lik toplam destekleme ödemesine oranlandığında, Eskişehir’in bu destekleme paketinden yaklaşık yüzde 30 oranında pay aldığı görülmektedir. Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla sağlanan bu ödemelerle Eskişehirli üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesi ve üretimin teşvik edilmesi hedeflenmektedir."

Kaynak: İHA

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