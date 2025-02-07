Osmaniye'de Evlat Dehşeti, Babasını Baltayla Katletti

Olay, saat 14.30 sıralarında Böcekli Beldesi Demirciler Mahallesi'nde yaşandı. H.C. ile babası Mehmet Canlı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BABASINI BALTAYLA KATLETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine H.C., bahçeden aldığı baltayla babasına saldırdı. Canlı, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan kontrolde Mehmet Canlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Canlı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. H.C., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA-İHA