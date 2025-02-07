Osmaniye'de Evlat Dehşeti, Babasını Baltayla Katletti

Osmaniye’de evlat dehşeti yaşandı. 29 yaşındaki H. C., tartıştığı babasını baltayla öldürdü. Canlı, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Böcekli Beldesi Demirciler Mahallesi'nde yaşandı. H.C. ile babası Mehmet Canlı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Osmaniye'de Evlat Dehşeti, Babasını Baltayla Katletti - Resim : 1

BABASINI BALTAYLA KATLETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine H.C., bahçeden aldığı baltayla babasına saldırdı. Canlı, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı.

Osmaniye'de Evlat Dehşeti, Babasını Baltayla Katletti - Resim : 2

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan kontrolde Mehmet Canlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Canlı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. H.C., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de Evlat Dehşeti, Babasını Baltayla Katletti - Resim : 3

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Kaynak: DHA-İHA

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