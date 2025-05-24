Kendini Kuma Gömüp Pusuya Yatıyor: Suda Sinsice Yaklaşıp Dokunduğu An Öldürüyor

KENDİNİ KUMA GÖMÜP PUSUYA YATIYOR

Su sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kıyıya yakın bölgelere kadar gelen trakonya balığı, görünmeden avlanmak için kendini kuma gömüyor. Dört türü bulunan bu balığın en tehlikelisi olarak "varsam" türü öne çıkıyor. Özellikle fark edilmeden üzerine basılması durumunda balığın zehirli dikenleri vücuda saplanıyor ve yoğun acıya neden oluyor.