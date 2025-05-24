Kendini Kuma Gömüp Pusuya Yatıyor: Suda Sinsice Yaklaşıp Dokunduğu An Öldürüyor
Akdeniz’de tehlike büyüyor! Kendini kuma gömerek pusuya yatan trakonya balığı, zehirli dikenleriyle fark edilmeden suda sinsice saldırıyor. Temas halinde kollarda çürüme ve dokularda ölüm riski bulunduruyor.
Kaynak: DHA
Akdeniz'de denize girenleri ve balıkçıları tehdit eden trakonya balığına karşı uzmanlardan ciddi uyarı geldi. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu balığın sırt ve yan yüzgeçlerinde bulunan zehirli dikenlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, temasta dokularda ölüm ve kollarda çürüme gibi ciddi sonuçların görülebildiğini söyledi.
KENDİNİ KUMA GÖMÜP PUSUYA YATIYOR
Su sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kıyıya yakın bölgelere kadar gelen trakonya balığı, görünmeden avlanmak için kendini kuma gömüyor. Dört türü bulunan bu balığın en tehlikelisi olarak "varsam" türü öne çıkıyor. Özellikle fark edilmeden üzerine basılması durumunda balığın zehirli dikenleri vücuda saplanıyor ve yoğun acıya neden oluyor.
"DEĞDİĞİ ANDA HASTANELİK EDER"
Prof. Dr. Gökoğlu, "Trakonya balığı, özellikle kaçarken ya da üzerine basıldığında zehirli dikenlerini saplayabilir. Bu temas, kişiyi hastanelik edebilir. Küçük yapısına rağmen oldukça tehlikeli. Balıkçıların ağlarına takılan bu tür, el ile temas halinde dokularda ciddi tahribata yol açabiliyor" dedi.
İLK MÜDAHALE: SICAK SUYLA TEMAS
Zehirlenme durumunda yapılması gerekenlerle ilgili bilgi veren Gökoğlu, temas bölgesinin 40-45 dakika boyunca yaklaşık 50 derece sıcaklıktaki suyla temas ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu yöntemle, zehirin protein yapısı bozularak etkisi azaltılabiliyor.
Balığın küçük olması nedeniyle görünmeden yaklaşabildiğine dikkat çeken Gökoğlu, özellikle plajlarda çıplak ayakla dolaşılmaması gerektiğini ve plaj ayakkabısı kullanılmasının kısmi koruma sağlayacağını belirtti.