AKP'de Bayrak Değişimi! Kabaktepe Görevi Devretti: Yeni İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Oldu

AKP İstanbul 8. Olağan İl Kongresi Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi. AKP'nin mevcut İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kongreye tek aday olarak giren Abdullah Özdemir’e görevini devretti.

KABAKTEPE'DEN '2028' MESAJI

Törende konuşan Osman Nuri Kabaktepe "Abdullah kardeşime hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Abdullah başkanımızın başkanlığında 2028'de yine yeniden Cumhurbaşkanımızı Türkiye Cumhuriyeti Başkanı yapmaya, 1. turda bunu gerçekleştirmeye hazır mısınız?" dedi.

'HEDEF REKOR OYLA SEÇİMLERİ KAZANMAK'

İlk hedeflerinin cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin olarak rekor bir oyla kazanmak olduğunu söyleyen Özdemir ise şöyle konuştu:

“İstanbul’un da, her zaman dönüşmeye ve gelişmeye ihtiyacı olmuştur. Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da yazdığı başarı hikayesi, sadece bu şehrin değil, Türkiye’nin kaderini değiştiren dönüşümün, başlangıcı olmuştur. Daha çok çalışarak, şahsi ikballeri uğruna bu kadim şehrin kaynaklarını heba eden vizyonsuz yönetimden İstanbul’u kurtarmaya söz veriyoruz. Liderimizin ardında, sıra dağlar gibi durmaya, yolunu yol bilmeye, davasına omuz vermeye, gayretine gayret katmaya, liderimizin çağlar aşan ve çağlar kuran zihin ufkunda, yola revan olmaya, söz veriyoruz.”

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

1983’te Kastamonu-İnebolu’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Deprem ve Yapılar” alanında yüksek lisans yaptı.

Siyasî kariyerine AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda başlayan Özdemir, 2007-2013 yılları arasında Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ile Amerika’nın Washington şehrinde Uluslararası ve Ortadoğu siyaseti üzerine eğitim aldı.

2014’te AK Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilen Özdemir, bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda Teşkilatlanma ve Çevre, Şehircilik ve Kültür birimlerinde görev yaptı. 2022’de Bağcılar Belediye Başkanı olarak seçildi.

Aralık 2024’te Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özdemir’in AK Parti İstanbul İl Başkan adayı olarak belirlendiğini duyurdu.

Kaynak: AA