Gaziantep’te Silah Kaçakçılarına Suçüstü, 18 Gözaltı 1 Tutuklama
Gaziantep’te yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, silah kaçakçılarının evlerine yapılan baskınlarda 48 adet kaçak silah ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl genelinde yapılan operasyonlarda 18 şüphelinin ikametinde, aracında ve işyerlerinde aramalar gerçekleştirildi. O aramalar sonucunda 17 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 31 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 755 adet tabanca fişeği, 137 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet bıçak ele geçirildi.
Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA