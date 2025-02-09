Gaziantep’te Silah Kaçakçılarına Suçüstü, 18 Gözaltı 1 Tutuklama

Gaziantep’te yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, silah kaçakçılarının evlerine yapılan baskınlarda 48 adet kaçak silah ele geçirildi.

Gaziantep’te Silah Kaçakçılarına Suçüstü, 18 Gözaltı 1 Tutuklama

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te Silah Kaçakçılarına Suçüstü, 18 Gözaltı 1 Tutuklama - Resim : 1

İl genelinde yapılan operasyonlarda 18 şüphelinin ikametinde, aracında ve işyerlerinde aramalar gerçekleştirildi. O aramalar sonucunda 17 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 31 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 755 adet tabanca fişeği, 137 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep’te Silah Kaçakçılarına Suçüstü, 18 Gözaltı 1 Tutuklama - Resim : 2

Kaynak: İHA

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