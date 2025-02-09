İstanbul'da Ev Baskını: 27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

İstanbul'da çeşitli suçlardan 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin saklandığı eve baskın yapıldı. Hükümlü ile evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da Ev Baskını: 27 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2013-2024 tarihlerinde 2 kez "kasten yaralama", 2 kez "silahla tehdit", 6 kez "ruhsatsız silah bulundurma", 4 kez "taksirle yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "cezaevine yasak eşya sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Alper M'nin, Ümraniye'deki bir evde saklandığını tespit etti.

Adres ve çevresinde güvenlik önlemleri alınan ekipler ve özel harekat polisleri, eğitimli köpek eşliğinde adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Alper M. ile evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde ve şüphelilerin aracında yapılan aramada, 2 tabanca ve çeşitli ebatlarda 106 mermi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Alper M. ve 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Hükümlü Alper M, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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