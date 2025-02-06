Eskişehir'de 16 Yıl Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Eskişehir’de hırsızlık suçundan 16 yıl 1 ay 10 gün cezası bulunan firari yakalandı. Şahıs, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Eskişehir'de 16 Yıl Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Tepebaşı ilçesindeki faaliyet sonucunda, "hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Kaynak: AA

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